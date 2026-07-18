México superando a la IA; más de 700 parejas se casan en el Fan Festival de Guadalajara (VIDEO)

Guadalajara hizo historia al convertirse en la primera ciudad en albergar una ceremonia de matrimonios colectivos dentro de un FIFA Fan Festival, Fue un evento que marcó un hito en las actividades relacionadas con el Mundial 2026 y en el que México fue sede y precisamente en Guadalajara se celebraron varios encuentros.

Este significativo acontecimiento tuvo lugar en la emblemática Plaza Liberación, donde un total de 725 parejas se unieron en un emotivo acto civil, que simboliza no sólo el amor, sino también el reconocimiento legal y la protección de sus derechos.

Amigos, ¿Qué creen? Me fui a casar al fan fest de Guadalajara...



Fue hermoso.



Adivinen cuál soy. pic.twitter.com/nBHzVqHzFB — Sr. Internet, el genio del milenio. (@The_Babisuri) July 18, 2026

El Fan Fest de Guadalajara vivió emociones de todo tipo

La ceremonia fue presidida por la presidenta municipal, Verónica Delgadillo, quien destacó la importancia de esta celebración en un contexto tan festivo como lo es el futbol. “Además de ser un momento lleno de alegría, este evento les brinda a las parejas la certeza jurídica que necesitan para construir un futuro juntos”, afirmó Delgadillo. Su discurso resonó entre los asistentes, quienes fueron testigos de un momento inolvidable en la historia de la ciudad y del torneo.

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El Fan Fest de Guadalajara no solamente se convirtió en un espacio de celebración futbolística, sino también en un escenario donde el amor floreció en todas sus formas. Familias y amigos se reunieron para compartir la alegría de las parejas, convirtiendo la explanada en un verdadero festival de emociones. Este evento atrae a personas de diferentes orígenes y edades, uniendo a la comunidad en un acto que trasciende lo deportivo.

#Guadalajara se convirtió en la primera sede mundialista en celebrar una ceremonia colectiva con la unión en matrimonio de 750 parejas en el FIFA Fan Fest. pic.twitter.com/d9aw9VM6fc — Siker (@siker_noticias) July 18, 2026

La afición aplaudió la iniciativa en Guadajara

La iniciativa ha sido aclamada por su originalidad y su capacidad para mezclar el ambiente festivo de un evento deportivo con un acto civil significativo. Este tipo de ceremonias no sólo celebra el matrimonio, sino que también refuerza la idea de que el balompié puede ser un vehículo para la inclusión y la diversidad.

Así, este evento histórico no solo establece un nuevo precedente para las ciudades anfitrionas del Mundial, sino que también resalta el compromiso de Guadalajara de fomentar un ambiente inclusivo y celebratorio en el contexto del deporte. Sin duda, un día para recordar y celebrar.