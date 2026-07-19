Desde Carlos Alcaraz hasta Victor Wembanyama; ellos son todos los deportistas en la final del Mundial 2026

El tenista español Carlos Alcaraz y Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs de la NBA, son algunos de los deportistas que acudieron al Estadio MetLife de Nueva York para disfrutar la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de España y Argentina.
James Harden, otra de las figuras destacadas de la NBA, también se dio cita al esperado duelo entre la Roja y la Albiceleste, al que tampoco podía faltar la estadounidense Serena Williams, una de las grandes estrellas de todos los tiempos en el mundo del tenis.
Estrellas del futbol, presentes en la final del Mundial 2026
Tampoco podían faltar a la final del Mundial 2026 estrellas del futbol, entre ellas los brasileños Marcelo, Roberto Carlos y Cafú; además de los españoles Sergio Ramos, Xavi, Carles Puyol, Fernando Llorente, Fernando Hierro y Michel Salgado.
Mundial 2026, una muestra de lo que la “energía positiva” puede hacer en Estados Unidos
También acudieron destacados exfutbolistas argentinos como Esteban Cambiasso, Javier Zanetti, Juan Pablo Sorín y Diego Simeone, actual director técnico del Atlético de Madrid.
EVG