Futbol internacional

Desde Carlos Alcaraz hasta Victor Wembanyama; ellos son todos los deportistas en la final del Mundial 2026

Grandes personalidades del deporte se dieron cita al Estadio MetLife de Nueva York para disfrutar el partido de la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de España y Argentina

Carlos Alcaraz fue uno de los deportistas que asistió a la gran final de la Copa del Mundo 2026.
Carlos Alcaraz fue uno de los deportistas que asistió a la gran final de la Copa del Mundo 2026. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

El tenista español Carlos Alcaraz y Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs de la NBA, son algunos de los deportistas que acudieron al Estadio MetLife de Nueva York para disfrutar la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre las selecciones de España y Argentina.

James Harden, otra de las figuras destacadas de la NBA, también se dio cita al esperado duelo entre la Roja y la Albiceleste, al que tampoco podía faltar la estadounidense Serena Williams, una de las grandes estrellas de todos los tiempos en el mundo del tenis.

Estrellas del futbol, presentes en la final del Mundial 2026

Tampoco podían faltar a la final del Mundial 2026 estrellas del futbol, entre ellas los brasileños Marcelo, Roberto Carlos y Cafú; además de los españoles Sergio Ramos, Xavi, Carles Puyol, Fernando Llorente, Fernando Hierro y Michel Salgado.

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También acudieron destacados exfutbolistas argentinos como Esteban Cambiasso, Javier Zanetti, Juan Pablo Sorín y Diego Simeone, actual director técnico del Atlético de Madrid.

EVG

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