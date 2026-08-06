Futbol Internacional

América vs San Diego FC: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Leagues Cup 2026

El América, que todavía no conoce la derrota en la temporada, afronta ante el San Diego FC su primer compromiso como local en la Leagues Cup 2026

América recibe al San Diego en la cancha del Estadio Azteca.
América recibe al San Diego en la cancha del Estadio Azteca. Foto: Especial
Por:
Diego Chávez Ortiz

El América sale en busca de su primer triunfo en la Leagues Cup que apenas comienza y este jueves 6 de agosto, cuando enfrente al San Diego FC en el Estadio Azteca, sede del cotejo correspondiente a la Jornada 1 del torneo binacional y que será el segundo compromiso en territorio azteca.

Las Águilas marchan invictas en torneo local, la Liga MX, luego de su victoria sobre Querétaro (1-0), su empate contra Atlante (1-1) y llevarse los tres puntos ante Santos (3-0), así que buscarán mantener esta tónica pero en el certamen internacional, en el que buscan salir campeones por primera vez.

El equipo de Guillermo Almada tendrá la ventaja de jugar en casa y con su gente, además de sumar su tercer encuentro al hilo en la cancha del Coloso de Santa Úrsula, ya que disputaron los partidos ante Atlante y contra Santos en la cancha del Estadio Banorte.

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Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido en el América y el San Diego FC

El partido entre América y San Diego FC se jugará este jueves 6 de agosto, en el Estadio Azteca. El balón comenzará a rodar en punto de las 20:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Apple TV e Imagen Televisión.

  • Fecha: jueves 6 de agosto
  • Hora: 20:00
  • Estadio: Azteca
  • Transmisión: Apple TV e Imagen Televisión

Posibles alineaciones de América y San Diego FC

  • AMÉRICA: Rodolfo Cota, Kevin Álvarez, Miguel Vázquez, Ramón Juárez, Dagoberto Espinoza, Ícaro, Érick Sánchez, Isaías Violante, Raphael Veiga, Cristian Borja y Henry Martín.

Edwin Cerrillo, nuevo refuerzo del América

El América anunció el fin de semana pasada al mediocampista estadounidense Edwin Cerrillo como su nuevo fichaje en la ofensiva para el Torneo Apertura 2026.

El ariete americano pertenecía al LA Galaxy, club de la MLS con el que no pudo marcar goles en la actual temporada que inicio a principios del 2026.

Tanto Edwin Cerrillo como Óscar Perea siguen preparándose de cara a su debut con el conjunto de Coapa, el cual podría ser cuando la Liga MX regrese a la actividad, ya que el equipo necesita poner en orden todos sus papeles y registros para que inicien su historia en México.

EVG

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