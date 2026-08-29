Raúl Jiménez vuelve a marcar con el Wolverhampton y encamina la victoria en Championship

El delantero mexicano Raúl Alonso Jiménez anotó su segundo tanto de la temporada en la Championship (Segunda División del futbol de Inglaterra) y encaminó la victoria del Wolverhampton Wanderers por 4-1 ante el Stoke City.

Con la especialidad de la casa, el tiro desde los 11 pasos, el ariete azteca marcó el tercer tanto de la noche para unos Wolves que han arrancado muy bien la temporada en donde buscan su regreso a la Premier League.

He wasn't going to miss 🇲🇽 pic.twitter.com/wJzQouLskU — Wolves (@Wolves) August 29, 2026

El primer gol del Lobo Mexicano en la presente temporada fue ante el Blackburn Rovers Football Club en un partido que terminó empatado 2-2. Sus dos anotaciones fueron desde el penalti, en donde el exjugador del Atlético de Madrid es especialista.

En lo que va de la Temporada 2026-2027 de la Championship lleva dos goles y una asistencia. El Wolverhampton Wanderers es segundo lugar de la competencia con siete puntos, luego de empatar el primer partido y ganar los siguientes dos.

El líder de la Segunda División de Inglaterra es el Charlton Athletic Football Club que está imbatible con tres triunfos en sus tres presentaciones. La campaña va iniciando y la Championship es conocida por ser una de las competencias más duras de Europa.

El siguiente partido de los Wolves y de Raúl Jiménez tendrá sabor mexicano, pues se miden al West Ham de Edson Álvarez el martes 1 de septiembre. Después el equipo de La Manada choca ante el Birmingham City.

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