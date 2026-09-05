El mexicano Raúl ‘Tyzon’ Flores se convierte en el hombre más fuerte del mundo al levantar 511 kilos

Momento histórico para el deporte mexicano. Raúl “Tyzon” Flores puso la bandera tricolor en lo más alto este sábado en el World Deadlift Championships 2026, ya que el atleta viajó hasta Birmingham, Inglaterra, para convertirse en el hombre más fuere del mundo al levantar 511 kilogramos en peso muerto.

El oriundo de Tamaulipas agarró la barra, tomó aire y levantó más de media tonelada para batir un récord mundial que será complicado de superar en el futuro. La anterior marca le pertenecía a Hafþór Júlíus Björnsson, quien en 2025 había conseguido levantar 510 kilogramos.

🚨 NEW WORLD RECORD! 🇲🇽🔥



Mexican strongman Raul Flores has shattered the deadlift world record with an insane 511kg (1,126.6 lbs) lift!



He surpasses Hafþór Björnsson’s 510kg record set in 2025.



THE NEW KING OF THE DEADLIFT!



🎥 via @GiantsLiveWSM pic.twitter.com/MEythr9Rg4 — The Sports Pulse (@Tsportspulse) September 5, 2026

Raúl Flores ya era uno de los atletas a seguir en este evento antes de que se llevará a cabo y durante su calentamiento previo a su participación demostró que tenía lo necesario para conseguir el récord al levantar 480 kilogramos y realizar tres repeticiones con 470 kilos en la barra.

El año pasado el atleta mexicano marcó 453.5 kilogramos en el World Deadlift Championships y tras su preparación de un año, el mexicano logró aumentar el peso a la barra y con ello adjudicarse el récord mundial en peso muerto.

Su levantamiento de 511 kilos pone a Raúl “Tyzon” Flores como uno de los mejores atletas del strongman en el mundo y pone a México en el mapa como uno de los países en los que el power lifting está creciendo a pasos agingantados.

DCO