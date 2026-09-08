Champions League 2026: ¿Dónde ver GRATIS y EN VIVO los juegos de la Jornada 1 de este 9 de septiembre?

La actividad de la Jornada 1 de la fase de liga de la Champions League 2026-2027 continúa este miércoles 9 de septiembre con seis juegos más. Llegó el turno de debutar para el Barcelona, que esta temporada tiene como principal objetivo ganar su primera Orejona desde 2015.

El primer rival de Lamine Yamal y compañía es el Feyenoord, que visita la cancha del Spotify Camp Nou para intentar dar la primera gran sorpresa en esta nueva edición de la Liga de Campeones de Europa.

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También entra en acción este 9 de septiembre el PSG, que comienza su camino al tricampeonato de la Champions League enfrentando en calidad de local al Slovan Bratislava. El subcampeón Arsenal también debuta este miércoles y lo hace en la cancha del Napoli.

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Programación de juegos de Champions League 9 del de septiembre

Barcelona vs Feyenoord Rotterdam (10:45 horas, FOX Y FOX ONE)

Stuttgart vs Viking Stavanger (10:45 horas, HBO MAX)

Liverpool vs. Atlético de Madrid (13:00 horas, FOX Y FOX ONE)

PSG vs. Slovan Bratislava (13:00 horas, FOX Y FOX ONE)

Napoli vs. Arsenal (13:00 horas, HBO MAX)

Sporting de Lisboa vs. Galatasaray (13:00 horas, HBO MAX)

Atlético de Madrid visita al Liverpool

Otro de los clubes españoles que arranca su participación en la Champions League 2026-2027 es el Atlético de Madrid, que se mete a Anfield para medir fuerzas ante el Liverpool.

El mediocampista mexicano Obed Vargas fue convocado por el entrenador argentino Diego Simeone para el cotejo frente a los Reds, a pesar de que el Cholo no lo había contemplado en los recientes compromisos de los rojiblancos en LaLiga.

Liverpool y Atlético de Madrid también se enfrentaron en la fase de liga de la anterior edición de la Champions League. Aquel duelo fue precisamente en Anfield, donde los de la Premier League se impusieron 3-2.

EVG