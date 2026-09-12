Ben Shelton vs Alexander Zverev: Dónde ver GRATIS y EN VIVO la final varonil del US Open 2026

El estadounidense Ben Shelton saldrá a jugar este domingo 13 de septiembre por su primer título de Grand Slam, aunque sabe que esta final del US Open 2026 va más allá de lo que significa para él. Enfrente está el alemán Alexander Zverev, quien aspira a conquistar su segundo Major.

Cuando se enfrente al primer cabeza de serie, Shelton intentará convertirse en el primer estadounidense en ganar un Major desde que Andy Roddick lo consiguió en 2003. Puede convertirse en el primer afroamericano en ganar el torneo más importante de su país desde Arthur Ashe en 1968.

"You have to be great in every category to be a champion in this sport."



Ben Shelton shares the strides he has made to become the best version of himself 👇 pic.twitter.com/9gjrxeJze5 — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

¿Dónde ver EN VIVO Alexander Zverev vs Ben Shelton?

El partido de la final varonil del US Open entre Alexander Zverev y Ben Shelton se jugará este domingo 13 de septiembre, en el Estadio Arthur Ashe. El juego comienza a las 12:00 horas del Centro de México y podrá seguirse en vivo por las señales de ESPN y Disney+.

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Fecha : Domingo 13 de septiembre

Hora : 12:00

Estadio : Arthur Ashe

Transmisión: ESPN y Disney+

Ben Shelton, con la confianza a tope ante Alexander Zverev

Disputar una final del US Open es mucho para que lo asimile un joven de 23 años, además del hecho de que se enfrenta a un jugador al que nunca ha vencido. Aun así, Ben Shelton, octavo cabeza de serie, afirmó que puede con todo.

“Para mí, todo este torneo, a estas alturas, ha sido territorio inexplorado”, dijo Shelton. ”Estoy en situaciones en las que nunca había estado antes. He vencido a un tipo o a tipos a los que nunca había vencido antes. Estoy emocionado por jugármelo todo”.

“Sí, puedo pensar en lo genial que es este momento y por lo que estoy jugando. Al final del día, estoy aquí en Nueva York, estoy pasando el rato con mi equipo, estoy con mis amigos jugando un poco de tenis y he podido restarle importancia al momento bastante bien”, agregó.

Ben Shelton ya hizo algo de historia durante su primera marcha hacia la final de un Grand Slam, al imponerse al campeón defensor Carlos Alcaraz en un duelo de cuartos de final que terminó a las 3:33 de la mañana hora local, el final más tardío en la historia del US Open.

Luego llegó una victoria en semifinales sobre Frances Tiafoe, en un partido en el que el ganador se convertiría en la más reciente esperanza estadounidense de acabar con la sequía varonil.

EVG