Chivas vs Pumas: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 8 del Apertura 2026

La Jornada 8 del Apertura 2026 continúa con un duelo clave entre las Chivas y los Pumas, dos equipos que llegan en momentos muy distintos pero con mucho en juego, ya que se enfrentan dos de los equipos grandes del futbol mexicano en la cancha del Estadio AKRON.

Los universitarios vienen de ganarle al León en el Olímpico Universitario por resultado de 3-1 para volver a la senda del triunfo, pero este es uno de los compromisos que más llama la atención de la octava fecha del torneo local.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

¡Este domingo llega temprano al @EstadioAKRON y toma asiento antes del protocolo! 🗣️



🔴⚪️ EL MOSAICO LO HACEMOS TODOS ⚪️🔴 pic.twitter.com/3GbLeEZgky — CHIVAS (@Chivas) September 11, 2026

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Chivas vs Pumas

El partido entre las Chivas y los Pumas se jugará este domingo, 13 de septiembre del 2026, en el Estadio AKRON, ubicado en Guadalajara, Jalisco. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:07 horas , y podrá seguirse en vivo a través de la aplicación de streaming de Amazon Prime.

Fecha: domingo 13 de septiembre del 2026

Hora: 19:07

Estadio: AKRON

Transmisión: Amazon Prime

Posibles alineaciones de Chivas y Pumas

CHIVAS: Raúl Rangel, Daniel Aguirre, Diego Campillo, Luis Romo, Roberto Alvarado, Omar Govea, Fernando González, Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda.

PUMAS: Keylor Navas, Nathan Silva, Rubén Duarte, Rodrigo López, Víctor Arteaga, Pedro Vite, Luciano Herrera, Uriel Antuna, Robert Morales, Juninho y Ángel Azuaje.

Pumas busca ganar en el fin de semana de su aniversario

El equipo dirigido por Esteban Solari viene de vencer al Club León en su partido reprogramado y ahora se miden a Chivas, mientras que los de Gabriel Milito quieren seguir en buen momento para sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo local.

Este partido también representa una fiesta para los universitarios, ya que este fin de semana los Pumas cumplen 72 años de historia y querrán hacerlo con una victoria en casa ajena, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta jornada 8 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO