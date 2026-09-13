Alexander Zverev rinde homenaje a su madre y recuerda su fortaleza ante la diabetes tras ganar el US Open

Tras coronarse como campeón del US Open este domingo, el tenista alemán Alexander Zverev reconoció la fortaleza su madre por negarse a permitir que la diabetes condicionara el futuro de su hijo.
Zverev venció al estadounidense Ben Shelton en cuatro sets por parciales de 6-3, 7-6, 5-7 y 6-2 para triunfar por primera vez en el US Open, cerrando así un año espectacular en los torneos de Grand Slam.
Durante la ceremonia de entrega del trofeo, Zverev dedicó unas palabras a su madre Irina, extenista profesional, y destacó que gracias a ella el diagnóstico de diabetes diabetes tipo 1 cuando él tenía cuatro años nunca limitó sus ambiciones.
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El tenista recordó que los médicos le advirtieron que la enfermedad limitaría su vida y su capacidad para practicar deportes, pero ella decidió que el diagnóstico no definiría su futuro.
“Cuando a tu hijo de cuatro años le diagnostican diabetes y los médicos te dicen en la consulta que su vida y sus posibilidades deportivas estarán muy limitadas, hace falta una madre muy fuerte para decir: ‘mi hijo será lo que él quiera ser’”, expresó Zverev.
“‘Si quiere ser tenista, será tenista. Si quiere dedicarse a otra cosa, lo hará; pero esta enfermedad no nos definirá’”, agregó el tenista profesional de 29 años.
“Me alegra que hayamos superado esto juntos y que estemos viviendo todo lo que estamos viviendo ahora”, reflexionó Zverev, al reiterar que su madre “es la persona más importante y fuerte que conozco, porque hace falta una mujer increíblemente fuerte para hacer lo que ella hizo”.
Zverev también agradeció a su equipo, que incluye a su padre, Alexander Zverev, y a su hermano Mischa, por el trabajo que le permitió conseguir otro trofeo de Grand Slam, que se suma a la medalla de oro olímpica que ganó en los Juegos de Tokio hace cinco años.
“Estuvimos casi 30 años sin ganar un título de Grand Slam y ahora hemos ganado dos en un lapso de tres meses”, dijo Zverev.
“Creo que Dios ha visto cuánto hemos trabajado, cuánto hemos sufrido y el dolor que hemos atravesado; creo que este triunfo de 2026 es el resultado de todos los años anteriores”, sostuvo.
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cehr