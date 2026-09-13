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Erick Portillo se ubica en el top 3 del World Athletics Ultimate con este IMPRESIONANTE salto (VIDEO)

El mexicano Erick Portillo finalizó en el tercer lugar en el salto de altura del World Athletics Ultimate Championship 2026, evento que reunió a lo mejor del atletismo a nivel internacional

Erick Portillo culminó tercero en salto de altura en el World Athletics Ultimate 2026.
Erick Portillo culminó tercero en salto de altura en el World Athletics Ultimate 2026. Foto: Reuters
Por:
Enrique Villanueva

El mexicano Erick Portillo finalizó tercero en el World Athletics Ultimate Championship 2026, con sede en Budapest, Hungría, después de conseguir dicha posición en salto de altura. Su mejor salto fue de 2.26 metros, con lo que el de Chihuahua se situó en el top 3 de la competencia.

Si bien esta competencia no entregó medallas, el azteca se embolsó 40 mil dólares de una bolsa récord de 10 millones de billetes verdes. El atleta de 25 años de edad recibió el equivalente a 678 mil 800 pesos mexicanos.

“Se logró”, dijo Erick Portillo después de conseguir este tercer puesto en salto de altura en el World Athletics Ultimate Championship 2026, al quedar solamente detrás del italiano Gianmarco Tamberi (2.37 m) y del estadounidense Javaughn Harrison (2.30 m).

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¿Qué es el World Athletics Ultimate?

El World Athletics Ultimate es un evento que reúne a lo mejor del atletismo a nivel internacional.

Por eso mismo, en esta competencia solamente pudieron participar los últimos monarcas mundiales, olímpicos y de la Diamond League, los mejores del ranking mundial y un reducido grupo de atletas que recibió una invitación.

Con el tercer lugar conseguido en el World Athletics Ultimate Championship 2026, desarrollado en Budapest, el mexicano Erick Portillo ratificó el gran momento que vive en su camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

EVG

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