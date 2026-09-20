¿Cómo se encuentra Alex Bregman luego del pelotazo en la cara que recibió en el juego de los Cubs? (VIDEO)

Alex Bregman recibió un fuerte pelotazo en la cara en juego entre Cubs y Reds.

Alex Bregman, tercera base de los Cubs, salió en la cuarta entrada del juego de Chicago ante los Cincinnati Reds en la MLB después de recibir un impresionante pelotazo en la cara con una bola de foul bateada por Michael Busch mientras estaba cerca del círculo de espera.

La bola salió disparada violentamente con dirección a donde se encontraba el pelotero de 32 años, a quien le salió sangre después del brutal impacto en el rostro.

Alex Bregman got hit in the face with a foul ball on the on-deck circle and left the game pic.twitter.com/FIUgoddH1M — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) September 20, 2026

El personal médico de los Cubs ingresó a atender a Alex Bregman al tiempo que los aficionados que observaban el juego de la MLB en el Great American Ball Park guardaron silencio por el impresionante hecho.

¿Cómo se encuentra Alex Bregman tras su golpe?

Craig Counsell, mánager de los Cubs, dio a conocer que Alex Bregman presentó inflamación en la zona afectada y una herida debajo del ojo, aunado a algo de sangrado por la nariz.

Sin embargo, hasta el momento no hay un diagnóstico de la gravedad del pelotazo que recibió en la cara el tercera base de Chicago, que está a la espera de saber los resultados de los estudios antes de determinar los siguientes pasos del pelotero.

Antes del golpe, Alex Bregman se fue de 1-1, con una carrera impulsada, recibió una base por bolas y anotó una carrera que fue clave para el triunfo de los Cubs por un categórico 9-1 sobre los Cincinnati Reds.

Alex Bregman vive su primera campaña con los Cubs

Los Chicago Cubs son el tercer equipo de Alex Bregman en la carrera del tercera base en el beisbol de Grandes Ligas.

El tercera base nacido en Albuquerque, Nuevo México, comenzó su trayectoria en la MLB con los Houston Astros en 2016.

Alex Bregman jugó su última campaña con los de Texas en 2024, pues en 2025 se unió al roster de los Boston Red Sox.

EVG