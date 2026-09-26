México vs Colombia: Este es el primer 11 inicial OFICIAL de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

La Selección Mexicana tendrá su primer compromiso amistoso después de la Copa del Mundo 2026 y Colombia es el primer sinodal que enfrentará Rafa Márquez como entrenador del conjunto Tricolor. El técnico michoacano ya eligió a su primer 11 inicial para medirse a los cafeteros en Baltimore.

Rafa Márquez eligió un cuadro que tiene experiencia y juventud, lo que busca el Káiser con su equipo, aunque en la conferencia de prensa previa comentó que le gustaría jugar como el Barcelona de España, pero que no tiene la materia primera para hacerlo. Aún así probará a diferentes jugadores en el campo de juego para elegir a sus elementos para disputar la Nations League.

La Selección Nacional de México llegó al M&T Bank Stadium para una noche que promete emociones. 📸



🇲🇽 🆚 🇨🇴



Nuestros seleccionados están listos para dejarlo todo en la cancha. 🔥 ¡Vamos! pic.twitter.com/7mcglnrx57 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 27, 2026

Este es el primer 11 inicial de Rafa Márquez con la Selección Mexicana

Rafa Márquez decidió mantener a Raúl Rangel en el marco de la Selección Mexicana y parece que el arquero de las Chivas se está adueñando del marco del Tricolor en este cambio generacional, además de la aparición de Gilberto Mora con el dorsal ‘10′.

MÉXICO: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, Israel Reyes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Gilberto Mora, Erik Lira, Luis Chávez, Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Armando González.

COLOMBIA: Montero, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Lucumí, Álvaro Angulo, Richard Ríos, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Jhon Arias, Luis Suárez y Andrés Gómez.

México jugará ante Colombia en el M&T Bank Stadium y será la primera vez que la Selección Mexicana dispute un encuentro en la ciudad de Baltimore, Maryland.

🚨 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑



Así formará nuestra 𝐒𝐞𝐥𝐞𝐜𝐜𝐢𝐨́𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐬𝐜𝐮𝐥𝐢𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫𝐞𝐬 para enfrentar a México 🇲🇽 𝐞𝐧 𝐞𝐥 𝐀𝐦𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨 𝐈𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/I95diqxBhm — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 27, 2026

México tiene un récord negativo frente a Colombia

Rafa Márquez tiene un duro debut con la Selección Mexicana ante Colombia, pues el nuevo entrenador tricolor se enfrenta a un combinado que tiene marca positiva en los últimos enfrentamientos directos.

En los últimos cinco partidos entre México y Colombia, el equipo sudamericano tiene 4 victorias, por tan solo una derrota, récord al cual se tiene que enfrentar Márquez en su estreno como estratega del Tricolor.

El último partido entre amabas escuadras terminó en una derrota por marcador de 4-0 en 2025, duelo que se tuvo al frente de Javier Aguirre y que fue de preparación para la Copa del Mundo 2026. Rafael Márquez ya formaba parte del cuerpo técnico.