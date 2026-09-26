Necaxa vs América: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX

La Jornada 10 del Apertura 2026 continúa con un duelo clave entre el Necaxa y el América, dos equipos que llegan en momentos muy distintos, pero con mucho en juego, ya que se viene la recta final del torneo local y ambos buscan un lugar en la Liguilla del futbol mexicano.

El partido es uno de los más llamativos de este fin de semana al presentarse el conjunto azulcrema en la cancha del Estadio Victoria y los Rayos quieren olvidar lo ocurrido en la fecha pasada tras caer con el Atletico de San Luis.

El partido se perfila como uno de los más atractivos de la fecha, no solo por lo que hay en juego, sino por el estilo de juego de ambos conjuntos.

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Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Cruz Azul vs Toluca

El partido entre el Necaxa y el América se jugará este domingo, 27 de septiembre del 2026, en el Estadio Victoria, ubicado en la ciudad de Aguascalientes. El balón comenzará a rodar en punto de las 21:10 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de FOX ONE. También estará disponible en FOX+.

Fecha: domingo 27 de septiembre

Hora: 21:10

Estadio: Victoria

Transmisión: FOX ONE y FOX+

Posibles alineaciones del Necaxa vs América

NECAXA: Christopher Andrade, Raúl Martínez, Alexis Peña, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Pedro Pedraza, Kevin Rosero, Julián Carranza, Lorenzo Faravelli, Javier Ruiz y Juan Valencia.

AMÉRICA: Rodolfo Cota, Dagoberto Kevin Álvarez, Emilio Lara, Miguel Vázquez, Cristian Borja, Erick Sánchez, Alan Cervantes, Alejandro Zendejas, Raphael Veiga, Brian Rodríguez y Henry Martín.

Entrenamiento matutino completo. Ahora sí, listos para viajar. 🦅✈️ pic.twitter.com/HeGdyJ7enO — Club América (@ClubAmerica) September 26, 2026

América quiere volver a ganar en el torneo local

El equipo dirigido por Guillermo Almada viene de perder y empatar sus dos últimos Clásicos frente al Cruz Azul y las Chivas, mientras que los de Juan Reynoso intentarán sumar de a tres puntos en el torneo tras caer a manos del Atlético de San Luis en la jornada pasada.

Este partido también representa la oportunidad del Cruz Azul de olvidar lo ocurrido en Estados Unidos frente al Inter Miami y en Monterrey para poder volver a la senda del triunfo después de dos descalabros consecutivos, lo cual lo convierte en una cita imperdible para los aficionados.

El Apertura 2026 ha estado lleno de sorpresas y emociones, y esta jornada 10 no es la excepción. Con partidos que pueden cambiar el rumbo de la tabla, este enfrentamiento será determinante para las aspiraciones de ambos clubes.

DCO