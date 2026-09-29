México rescata otro empate ante Perú y sigue sin ganar con Rafa Márquez en el timón: resumen y goles

Perú fue el segundo rival de México en la era Márquez.

Con un 11 inicial completamente opuesto al del duelo ante Colombia, la Selección Mexicana otra vez igualó 1-1, ahora ante Perú, en el segundo partido bajo la dirección técnica de Rafa Márquez, quien debe esperar para conseguir su primer triunfo en este nuevo proceso.

El Tricolor comenzó mejor el encuentro en Nueva Jersey, donde tenía siete años sin jugar, y al minuto 24 llegó la polémica por un penalti no marcado a favor de los aztecas tras una mano de un zaguero peruano luego de un remate de cabeza de Isaías Violante.

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El silbante señaló tiro de esquina y poco después de llegó el primer gol de la noche, pero a favor de los sudamericanos, cuando al 26’ Jeremy Márquez no fue con decisión en busca de un trazo largo. Jairo Velez, mediocentro del Alianza Lima, aprovechó el error del mexicano y quedó sólo de cara al marco para definir con un disparo raso de derecha.

México reacciona en el segundo tiempo

Con la confianza tras el tanto, Wilder Cartagena estuvo cerca de convertir la segunda anotación para la Blanquirroja con un disparo de derecha fuera del área al minuto 33.

México reaccionó hasta el 39’ con un disparo de derecha fuera del área que se fue muy alto, luego de recibir un pase de Álvaro Fidalgo en un tiro de esquina.

El primer tiempo el la cancha del Sports Illustrated concluyó con un tiro libre desusado de Álvaro Fidalgo, quien en el cotejo frente a Colombia entró de cambió por Gilberto Mora.

En los primeros lapsos del segundo lapso, la Selección Mexicana encontró la igualada. La consiguió con un remate de cabeza del defensa central Víctor Guzmán tras un centro de Denzell García al corazón del área en un tiro libre.

Rafa Márquez mueve sus piezas en el complemento ante Perú

Rafa Márquez hizo sus primeros tres movimientos al minuto 61. Sacó a Germán Berterame, Denzell García y Víctor Guzmán para sustituirlos por Santiago Gimenez, Luis Romo y Diego Campillo, de manera respectiva.

Mateo Chávez y Orbelín Pineda tuvieron los siguientes avisos del Tricolor en el duelo con aproximaciones a los minutos 64 y 66.

Óscar García, portero del León, cometió un error, pero corrigió con una gran atajada a un zurdazo de Álex Valera fuera del área al minuto 70.

Obed Vargas, quien arrancó como titular, prendió el esférico de primera intención con el empeine derecho tras un mal rechace de la defensa peruana, pero la esférica se fue muy arriba del arco defendido por Pedro Gallese.

El Kaíser de Michoacán movió sus piezas de nueva cuenta al 78’ al darle impreso a Roberto Alvarado, Santiago Sandoval y Hugo Camberos, quienes entraron en lugar de Isaías Violante, Álvaro Fidalgo y Orbelín Pineda.

EVG