Rafael Márquez sorprende con un 11 inédito para el México vs Perú; Conoce las alineaciones confirmadas

La primera alineación de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana afronta su segundo partido en la era de Rafael Márquez como entrenador y para el cotejo ante Perú sorprendió con muchos cambios con respecto a lo que fue su debut ante Colombia.

El estratega del Tricolor mandó 11 cambios para enfrentar a los Incas, lo que quiere decir que ningún elemento que jugó ante los cafeteros repetirá y nunca antes estos futbolistas habían disputado un partido juntos en la selección.

Once jugadores. 💚

Una camiseta. 🤍

Un mismo objetivo. ❤️



La alineación de México ante Perú, presentada por @adidasMX.



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El 11 de México vs Perú

Oscar García (Portero); Víctor Guzmán; Denzell García; Mateo Chávez; Everardo López; Orbelín Pineda; Obed Vargas; Germán Berterame; Jeremy Márquez e Isaias Violante

Los titulares de Perú ante el Tricolor

Pedro Gallese (Portero); Marcos López, Erikc Noriega, Renzo Garcés, Marco Huamán, Oslimg Mora, Jairo Vélez, Wilder Cartagena, Piero Magallanes, Yoshimar Yotún y Adrián Ugarriza.

“Para esto sirven estos partidos”; Rafa Márquez sobre los 11 cambios

Ya en el estadio, Incondicionales. 🏟️ https://t.co/xtscWjyRMO — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 30, 2026

De cara al partido ante Perú, Rafael Márquez explicó que los 11 cambios en la alineación se deben a que para eso sirven los juegos amistosos, para ver a los futbolistas convocados.

“Voy a modificar, para esto son estos partidos, para ver si somos capaces de mantener lo que hicimos contra Colombia, habrá jugadores diferentes”, dijo Márquez para TV Azteca.

Aunque dijo que será un 11 diferente, el estratega nacional buscará mantener el mismo estilo de juego, seguir con la base que dejaron y mejorar en aspectos puntuales.

Las palabras de nuestro DT. 🫡 https://t.co/WXrbkDWkf9 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 30, 2026

“Hay poco tiempo para hacer cambios, para otro sistema, se necesita mucho tiempo, intentaremos seguir sobre lo mismo, más adelante intentaremos mejorar en las siguientes fases de juego”, dijo.

En los días previos al cotejo en Nueva York ante la Selección Peruana llegaron varios jugadores a la concentración de la Selección Mexicana, pero Rafa Márquez dijo que estos futbolistas (como Hugo Camberos, Santiago Sandoval, Luis Romo y Dagoberto Espinoza) no tendrán actividad inicial.

“No (sobre si jugarán ante Perú), vienen con una carga importante de juegos, jugaron el sábado, los pondremos en la banca, tal vez Dagoberto no tenga nada de participación tuvo un vuelo largo con su equipo a la CDMX y de CDMX para acá”, terminó.

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