México vs Estados Unidos: Alineaciones OFICIALES y las sorpresas de Rafa Márquez en su 11 titular

Rafa Márquez quiere ganar por primera vez con la Selección Mexicana después de los empates ante Colombia y Perú. El cuadro Tricolor se enfrenta a su acérrimo rival en la Concacaf, Estados Unidos, y en Arizona protagonizarán una edición más de este choque de gigantes en la región.

Chucky Lozano sufrió una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo por lo que es baja para el partido ante Estados Unidos y Rafa Márquez no podrá contar con él esta noche en Arizona. El estratega mexicano mandó a sus mejores hombres a la cancha para enfrentar a los estadounidenses en el State Farm Stadium.

Nombre por nombre, posición por posición... 🫡



Nuestros amigos de @adidasMX nos traen la alineación del juego ante Estados Unidos. 👊🏻



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Alineaciones oficiales para el México vs Estados Unidos

MÉXICO: Raúl Rangel, Israel Reyes, Diego Campillo, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Santiago Sandoval, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda y Santiago Gimenez.

ESTADOS UNIDOS: Diego Kochen, Chris Richards, Tyler Adams, Antonee Robinson, Auston Trusty, Gio Reyna, Cavan Sullivan, Sebastian Berhalter, Alex Freeman, Malik Tillman y Julian Hall.

Cavan Sullivan es el jugador sensación de Estados Unidos, ya que el futbolista de 17 años es uno de las promesas de las Barras y las Estrellas, pues ya tiene un precontrato firmado con el Manchester City para unirse al conjunto inglés cuando cumpla los 18 años.

Rafa Márquez busca su primera victoria como técnico de México ante Estados Unidos

Rafa Márquez llegó a la Selección Mexicana para darle una nueva cara al conjunto Tricolor con jugadores jovenes y un nuevo estilo de juego para el cuadro nacional, aunque será cuestión de tiempo para ver estos cambios en el equipo del michoacano.

El Káiser no ha podido ganar con México en esta fecha FIFA, acumula dos empates ante Colombia y Perú, pero será ante Estados Unidos el encuentro donde Rafa Márquez busque su primer triunfo con la Selección Mexicana.

Cabe recalcar que Mauricio Pochettino, el entrenador de Estados Unidos no ha podido ganarle a México desde que llegó al banquillo del cuadro estadounidense, tiene dos derrotas el técnico argentino frente al equipo Tricolor.

DCO