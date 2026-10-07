Atlas presenta el nuevo Estadio Jalisco que promete ser un recinto de élite y de talla mundial (VIDEO)

El Atlas lleva 66 años jugando en el Estadio Jalisco y después de tanto tiempo los nuevos dueños del equipo decidieron que los Zorros cambiarán de madriguera en un tiempo, ya que este miércoles se presentó el proyecto del nuevo estadio para el conjunto rojiblanco, el cual promete innovación y ser un recinto de talla mundial.

En el video que publicó Grupo Prodi explican que el nuevo templo del Atlas también será la casa de los Leones Negros, como ocurre con el actual Estadio Jalisco. El nuevo recinto podrá albergar desde partidos de futbol hasta conciertos y eventos múltiples, además de que albergará a 40 mil aficionados en cada partido de los Zorros.

Video de presentación del nuevo estadio del Atlas 🔴⚫️ pic.twitter.com/Oo8AnNKq4s — Saint 🎄 (@SaintSaw0) October 7, 2026

Populous será la empresa encargada de construir el nuevo estadio del Atlas

En el mismo video donde se presenta el nuevo estadio del Atlas, se confirma que Populous, una firma global de arquitectura y diseño, será la encargada del proyecto del nuevo Estadio Jalisco que estará ubicado en el predio de la Universidad de Guadalajara.

La firma antes mencionada se especializa en la construcción de estadios, arenas y centros de convenciones. En su carpeta de trabajo tienen proyectos como el Wembley Stadium, el Yankee Stadium, Tottenham Hotspur Stadium y The Sphere de Las Vegas.

En México han estado en proyectos como el Estadio BBVA y las remodelaciones del Estadio Azteca para el Mundial 2026. El diseño que se puede ver del nuevo Estadio Jalisco es rectangular y con gradas al estilo de Europa, lo que llama la atención de la afición rojinegra que asiste cada 15 días a ver a su equipo.

Comienza el camino del nuevo estadio de @AtlasFC: un nuevo hogar para La Fiel y club.



De la movilidad al deporte, #GrupoPRODI da continuidad a su relación con #Jalisco y el occidente del país con visión de largo plazo.



⬇️ Proyecto completohttps://t.co/V7dbrI6sUa pic.twitter.com/FmHTnMA7qh — Grupo PRODI (@grupoprodimx) October 7, 2026

México contará con otro estadio de talla mundial

La noticia del nuevo Estadio Jalisco es bien recibida por el futbol mexicano, ya que nuestro país tendrá otro recinto de talla mundial para recibir conciertos de grandes artistas y partidos internacionales.

El nuevo Estadio Jalisco se unirá al Estadio BBVA, Estadio Azteca y al Estadio AKRON como los mejores cuatro recintos del país, hablando de accesibilidad, diseño y experiencia del aficionado.

Aún faltan algunos años para que el Atlas pueda jugar en su nueva casa, pero la pregunta que se hace la afición es: ¿qué pasará con el Estadio Jalisco? Y seguramente es que lo sigan rentando para eventos de entretenimiento.

DCO