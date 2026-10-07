¡OFICIAL! Futbolista de la Selección Mexicana anuncia su llegada a un equipo de Europa

Silvana Flores tras su paso por Pumas firma con el Como de Italia

En redes sociales se hizo oficial la llegada de la mediocampista Silvana Flores a Europa. La jugadora de la Selección Mexicana anunció que llega al FC Como Women de la Serie A Femenil. Flores se encontraba como agente libre tras dejar a los Pumas de la UNAM y ahora es la tercera jugadora mexicana en estar en Italia, detrás de Esther Mora y Estafanía Fuentes.

“Estoy muy feliz de estar aquí y de empezar esta nueva aventura en Italia. Creo que es una liga muy competitiva, no puedo esperar para empezar y demostrar lo que tengo”, dijo Flores en declaraciones compartidas por su nuevo club.

Welcome to Como, Silvana Flores! ⚪️🔵



The 2002-born midfielder joins Como 1907 Women from Club Universidad Nacional 🇲🇽



Read the official statement here ➡️ https://t.co/WGajwdLBPC pic.twitter.com/4eJsQN0mBr — Como1907 (@Como_1907) October 7, 2026

Luego de dejar a Pumas, Silvana Flores estuvo entrenando con las Rayadas del Monterrey, por lo que se pensaba que podría firmar con el conjunto regio, aunque al final se concretó su fichaje al balompié europeo.

“¡Bienvenida al Como, Silvana Flores! La mediocampista nacida en 2002 se une al Como 1907 Women procedente del Club Universidad Nacional", destacó el Como 1907 en sus redes sociales.

¿Quién es Silvana Flores, futbolista mexicana en Europa?

Silvana Flores es una jugadora mexicana, nacida en Canadá en 2002, que comenzó su carrera en Inglaterra, antes de pasar por equipos de la Liga MX Femenil.

La mediocampista estuvo en las academias del Chelsea y Arsenal, pero debutó en la FA Womens Super League con Reading en 2021. Después pasó al Tottenham Hotspur, que fue su última experiencia europea hasta ese momento.

Se trasladó a México, en donde jugó para Rayadas, Mazatlán, Pachuca y el Club Universidad.

En el plano internacional, Silvana Flores tuvo oportunidad de defender varios equipos y estuvo en procesos en selecciones juveniles de Inglaterra, Canadá e Islas Caimán, como parte de las categorías sub-15.

En 2018 la mediocampista jugó para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo Sub-17 en Uruguay, donde el Tricolor obtuvo el subcampeonato. Después siguió con la casaca verde en el Campeonato Femenino de la Concacaf en 2020 con la Sub-20.

Con la Selección Mexicana Mayor, Flores debutó en un partido amistoso ante Costa Rica en 2021. Y recientemente ganó la medalla de oro con la Sub-23 en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo.

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