Dodgers vs Brewers: Dónde ver EN VIVO el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB

Dodgers y Brewers se miden en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de la MLB

El camino al tricampeonato de los Dodgers sigue su curso cuando la novena de Los Ángeles se enfrente a los Milwaukee Brewers este domingo en el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Dodgers no quieren sorpresas y por ello mandarán a dos de sus mejores abridores a los primeros encuentros de la serie, que ya se juega al mejor de siete. En el Juego 1 de la SCLN estará Tarik Skubal en el montículo y para el duelo del lunes en el American Family Field, el abridor será Yoshinobu Yamamoto, el Jugador Más Valioso de la Serie Mundial del año pasado.

Tarik Skubal es el encargado de abrir el Juego 1 de la Serie de Campeonato. #NLCS pic.twitter.com/fwvHwC1FhM — Los Dodgers (@LosDodgers) October 9, 2026

¿Dónde ver el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre Dodgers vs Brewers?

El Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de las Grandes Ligas entre Los Angeles Dodgers y los Milwaukee Brewers inicia este domingo 11 de octubre a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de FOX ONE.

Yoshinobu Yamamoto es el encargado de abrir el Juego 2 de la Serie de Campeonato. #NLCS pic.twitter.com/iZNMMGsfeZ — Los Dodgers (@LosDodgers) October 9, 2026

Skubal abrirá el Juego 1 ante Brewers

Skubal también abrió el primer encuentro de la Serie Divisional de la Liga Nacional. El ganador en dos ocasiones del premio Cy Young lanzó seis entradas dominantes, permitió una carrera y dos imparables, en una victoria 5-3 sobre los Bravos de Atlanta. El zurdo ponchó a siete y dio dos bases por bolas.

Yamamoto abrió el tercer juego de la SDLN y ponchó a 10 en siete entradas. El derecho permitió una carrera y cuatro hits, además de otorgar una base por bolas.

El ganador en dos ocasiones del Cy Young Blake Snell tuvo problemas como abridor del Juego 2 ante los Bravos, que ganaron 3-2 para empatar 1-1 la serie al mejor de cinco. Después, los Dodgers eliminaron a los Bravos, 3-1.

Los Dodgers celebran así. 🍾 pic.twitter.com/vwC7sgN7bC — Los Dodgers (@LosDodgers) October 8, 2026

Roberts comentó que los Dodgers estaban conversando sobre la posibilidad de añadir a un lanzador para la Serie de Campeonato al mejor de siete, lo que les obligaría a prescindir de un jugador de posición. Las listas deben presentarse el domingo por la mañana.

El venezolano Miguel Rojas salió del Juego 3 ante los Bravos durante un turno al bate por dolor en la parte baja de la espalda. Al jugador utilitario le realizaron estudios de imagen, que en su mayoría mostraron problemas previos de espalda. El viernes, fildeó roletazos y realizó un par de rondas de práctica de bateo en el Dodger Stadium.

Rojas, de 37 años, ha dicho que se inclina por retirarse al final de la temporada. “Hoy fue alentador. Todavía tenemos un vuelo que tomar y ver cómo llega mañana para el entrenamiento allá, así que no hay nada definitivo”, señaló Roberts.

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