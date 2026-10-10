Pumas vs Cruz Azul: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 11 del Apertura 2026

Pumas y Cruz Azul se reencuentran casi cinco meses después de que La Máquina derrotó a los felinos en la final del Clausura 2026, cuando este domingo 11 de octubre midan fuerzas en Ciudad Universitaria en el desenlace de la Jornada 11 del Apertura 2026.

El denominado clásico de la obsesión tiene un capítulo vital para ambos en la cancha del Olímpico Universitario. Los auriazules, con 12 puntos, necesitan ganar para meterse a la pelea por llegar a la Liguilla, mientras que a La Máquina, con 16 unidades, un tropiezo podría dejarla fuera de la misma.

La jornada 11 se juega el día de mañana en C.U. 👊



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🆚 | @CruzAzul

🏟️ | EOU

🕰️ | 19:15

📅 | Domingo 11 de octubre

📺 | Canal 5, TUDN y ViX #SiemprePumas pic.twitter.com/hEY6Br6uIW — PUMAS (@PumasMX) October 10, 2026

En el recuerdo de ambas aficiones está el gol de Carlos Rotondi en el tiempo de compensación de la final de vuelta para darle el título del Clausura 2026 de la Liga MX a Cruz Azul, que con esa victoria consumó la sequía de 15 años de Pumas sin levantar un trofeo.

¿Dónde ver EN VIVO el Pumas vs Cruz Azul?

El partido entre Pumas y Cruz Azul se jugará este domingo 11 de octubre, en el Estadio Olímpico Universitario. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:15 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo por las señales de Canal 5, TUDN y ViX.

Fecha : Domingo 11 de octubre

Hora : 19:15

Estadio : Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Posibles alineaciones de Pumas y Cruz Azul

PUMAS : Keylor Navas, Rodrigo López, Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Uriel Antuna, Israel Luna, Víctor Arteaga, César Huerta, Juninho y Luciano Herrera.

CRUZ AZUL: Kevin Mier, Alan Mozo, Willer Ditta, Gonzalo Piovi, Jesús Orozco Chiquete, Omar Campos, Carlos Rodríguez, Erik Lira, José Paradela, Nicolás Ibáñez y Gabriel Fernández.

Pumas no puede contra Cruz Azul en CU

A Pumas le cuesta trabajo superar a Cruz Azul cuando lo enfrenta en Ciudad Universitaria, pues hace cinco años que los felinos de vencen a los de La Noria como locales.

Desde el 4-3 conseguido en la Jornada 17 del Apertura 2021, los auriazules no han podido imponerse a La Máquina, que salió con los brazos en alto en cuatro de los seis duelos posteriores a ése.

Este enfrentamiento ante Cruz Azul luce clave para la continuidad del argentino Esteban Solari en el timón de Pumas, pues los universitarios llegan con una seguidilla de tres juegos sin triunfo.

EVG