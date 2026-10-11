Andrea Kimi Antonelli podría ser campeón de la F1 en Austin; ¿qué necesita el italiano para alzar el título?

El Gran Premio de Estados Unidos podría presenciar historia dentro dos fines de semana, ya que Andrea Kimi Antonelli abrió la posibilidad matemática de convertirse en campeón de la Fórmula 1 después de su tercer lugar en el GP de Singapur.

El piloto italiano ha sido el volante más constante en la actual temporada con sus múltiples victorias a lo largo del año, por lo que está en el primer lugar del Campeonato de Pilotos y cerca de levantar el título más anhelado por toda la parrilla del Gran Circo.

Closing in on history



Kimi has a mathematical chance of winning the world title at the next race in Austin 🇺🇸#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/VZLZ13BtQV — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

¿Qué necesita Andrea Kimi Antonelli para ser campeón en Estados Unidos?

Llegó la recta final de la temporada de la Fórmula 1 y los especialistas comienzan a sacar los ábacos para hacer cuentas de los puntos que restan en la campaña y como es que el primer lugar de la tabla general puede convertirse en campeón antes de la última fecha.

Quedan seis paradas en el calendario y 150 puntos en disputa, de momento Andrea Kimi Antonelli tiene una ventaja de 102 puntos sobre su más cercano perseguidor George Russell. Después de que se dispute la carrera en Austin solo quedarán 125 unidades para pelear en el campeonato.

El piloto italiano necesita tener una ventaja de 25 o más puntos para poder coronarse en el Gran Premio de Estados Unidos, es decir que necesita ganar la carrera y que George Russell y Lewis Hamilton no terminen en segundo lugar. El mejor panorama para el italiano es que Max Verstappen y Charles Leclerc lo acompañen en el podio.

Andrea Kimi Antonelli sería el campeón de la F1 más joven en la historia

Andrea Kimi Antonelli tiene la posibilidad de convertirse en campeón de la Fórmula 1 en las próximas fechas del calendario y ser el piloto más joven en levantar el título de la máxima categoría del automovilismo.

De momento, Sebastian Vettel es el volante que ganó el cetro con menor edad. Fue en 2010 cuando consiguió el cetro con Red Bull a sus 23 años y 134 días, pero Andrea Kimi Antonelli superaría esto con 19 años.

Tanto Lewis Hamilton, Fernando Alonso y Max Verstappen se encuentran en este listado en el segundo, tercero y cuarto puesto, respectivamente. Los tres lograron ser campeones antes de cumplir 25 años.

DCO