Max Verstappen gana el Gran Premio de Singapur de F1; Checo Pérez termina en la posición 17

Estamos a seis carreras para que la temporada de la Fórmula 1 llegue a su final y este fin de semana se corrió el Gran Premio de Singapur en el Circuito Urbano Marina Bay, donde Max Verstappen se impuso tras las 62 vueltas para llevarse la victoria.

La contienda que se vivió en Singapur estuvo exenta de accidentes en el trazado, diferente a lo que se vivió en la Sprint Race en la que varios volantes abandonaron la competencia y Checo Pérez tuvo un duro percance con Lance Stroll que lo dejó fuera.

VERSTAPPEN WINS THE SINGAPORE GRAND PRIX!! 🤩



That’s Max’s first win around the Marina Bay Street Circuit 👊#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/iVXOn2rPnq — Formula 1 (@F1) October 11, 2026

Los únicos tres volantes que no terminaron el Gran Premio de Singapur fue Lance Stroll de Aston Martin, Gabriel Bortoleto de Audi y Franco Colapinto de Alpine, quien no pudo llegar ni a 15 vueltas antes de que retiraran su monoplaza de la pista.

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El dominio que impuso Max Verstappen en las dos últimas carreras de la temporada nos recuerda al piloto neerlandés que ganó cuatro títulos consecutivos de la Fórmula 1. Mad Max no soltó la primera posición de principio a fin y parece que Red Bull ya encontró la configuración adecuada para darle un vehículo competitivo a su estrella.

Cada vuelta que transcurría era tranquilidad para Max Verstappen, ya que iba aumentando su ventaja en cuestión de segundos sobre su más cercano perseguidor. En la vuelta 30 estaba 19 segundos por delante de Lando Norris y la estrategia era clara, conseguir la mayor diferencia posible para entrar a los pits sin perder el liderato de la carrera. El neerlandés cambió neumáticos en la vuelta 34.

Max Verstappen durante el Gran Premio de Singapur. ı Foto: AP

Checo Pérez volvió a tener un gran ritmo sobre el asfalto y junto a Valtteri Bottas lograron terminar otra carrera en la campaña. El mexicano culminó la contienda en la posición 18 y su compañero cruzó la meta detrás de él. Cadillac sigue buscando su primer punto dentro de la Fórmula 1.

Charles Leclerc y Andrea Kimi Antonelli fueron los pilotos que acompañaron a Max Verstappen en el podio. El piloto de Mercedes no figuraba entre los primeros puestos a menos de 10 vueltas del final, pero mientras Lewis Hamilton y Lando Norris peleaban por la posición, el líder del campeonato aprovechó para meterse en el tercer lugar.

Max Verstappen llegó a 250 Grandes Premios en la Fórmula 1 con su victoria en Singapur, además este fin de semana también logró su pole position número 50 en su carrera como piloto del Gran Circo, una jornada redonda para el volante de Red Bull que busca su quinto título en la máxima categoría del automovilismo.

DCO