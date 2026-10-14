Rays vs Guardians: Dónde ver EN VIVO el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB

Los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians se miden en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB

El Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB entre los Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians cambió de horario. El cotejo se realiza este jueves 15 de octubre, pero se adelantó a las 11:00 horas, tiempo del centro de México debido a la amenaza de lluvia en Cleveland.

Las condiciones climáticas obligaron a que la organización adelantara el juego y ahora será antes del mediodía en CDMX. El cambio se debe a que las Grandes Ligas quieren mantener el calendario de los juegos según lo programado y no tener que moverlos de día.

Tras ese cambio, MLB también adelantó el inicio del tercer juego del jueves de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional entre los Dodgers y los Milwaukee Brewers. Ese partido en Los Ángeles ahora comenzará una hora antes, a las 18:00 horas, tiempo del centro de México.

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¿Dónde ver el Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre Rays y Guardians?

El Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas entre Tampa Bay Rays y los Cleveland Guardians inicia este jueves 15 de octubre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus.

Rays y Guardians llegan empatados al tercer juego

La Serie de Campeonato de la Liga Americana al mejor de siete está empatada 1-1 después de la victoria de los Rays por 3-1 el martes por la noche. Mientras que Cleveland se impuso 7-3 en el primer juego el lunes.

Para el tercer juego de la serie, Tampa Bay enviará al montículo al derecho Griffin Jax (8-10 y 3.52 de efectividad), quien ponchó a cuatro y permitió una carrera en dos entradas de relevo contra los Yankees de Nueva York en la ronda divisional.

Se espera que Cleveland vaya con Gavin Williams (14-8, 3.76), quien lideró la Liga Americana en ponches. El derecho abrió los Juegos 2 y 5 contra los Medias Blancas y lanzó una entrada como relevista en el Juego 4. Sumó 24 ponches en 11 innings y dos tercios, al permitir dos carreras y seis hits.

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