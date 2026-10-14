Resultados de la Champions League HOY 14 de octubre; resúmenes y goles (VIDEO)

Betis derrotó 3-2 al Porto como local en la Jornada 2 de la Champions League.

La Jornada 2 de la fase de liga de la Champions League concluyó este miércoles 14 de octubre. Destacaron los triunfos del Real Madrid y el PSG sobre la Roma y el Manchester City, respectivamente, además del 3-2 que el Betis consiguió sobre el Porto.

Los merengues hicieron tres goles en los últimos siete minutos para conseguir una histórica remontada en la cancha de la Roma, donde ganó 4-3. Por su parte, el PSG, que esta campaña busca el tricampeonato en la Liga de Campeones de Europa, superó 4-2 al alicaído Manchester City en el Etihad Stadium.

Santiago Gimenez juega en derrota de Porto ante Betis

Santiago Gimenez entró de cambio con el Porto al minuto 85 en la derrota por 3-2 a manos del Betis de Álvaro Fidalgo, quien se quedó en el banquillo de suplentes los 90 minutos.

El Bebote, quien fue amonestado al 86’, tuvo una ocasión de marcar al minuto 93 con un remate de cabeza, pero Álvaro Valles se lució con un gran vuelo para impedir la caída de su marco.

Abde Ezzalzouli (47′), Cucho Hernández (74′) e Isco (84′), éste último de penalti, fueron los autores de los goles del Betis. Gabri Veiga (54’) y Samu Aghehowa (61’) descontaron por el Porto.

Resultados Champions League del 14 de octubre

Betis 3-2 Porto

Manchester City 2-4 PSG

Roma 3-4 Real Madrid

Shakhtar Donetsk 3-1 AEK Atenas

Slovan Bratislava 0-3 Stuttgart

Aston Villa 6-0 Fenerbahce

Bodo/Glimt 1-0 Borussia Dortmund

Feyenoord 3-2 Como

LASK 3-6 Liverpool

Barcola hace triplete en goleada del Liverpool sobre el LASK

Bradley Barcola logró un triplete y el Liverpool despachó 6-3 al LASK de Austria en la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

Fueron los primeros goles del atacante francés con el club desde que llegó procedente del campeón europeo Paris Saint-Germain durante la pretemporada.

El uruguayo Ronald Araújo también facturó su primer gol con Liverpool al romper el empate con un cabezazo tras un tiro de esquina, menos de dos minutos antes de que Barcola marcara a los 24, tras una asistencia de Lewis Koumas.

Ryan Gravenberch estrelló un remate en el poste antes de que Barcola añadiera su segundo al 37′, definiendo con aplomo después de quedar mano a mano gracias a un pase de Florian Wirtz.

Jeremie Frimpong, uno de los jugadores de menor estatura en la cancha, marcó de cabeza el cuarto de Liverpool con un balón que pegó en el poste derecho y entró al 51′.

Robert Ljubičić recortó distancias a los 63, un minuto después de ingresar como suplente, antes de que Frimpong le dejara a Bradley Barcola un sencillo toque para completar su triplete a los 66. Koumas quedó sin marca para anotar el sexto de Liverpool seis minutos después.

EVG