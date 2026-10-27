Cuándo y a qué hora es el Show Run de Checo Pérez en Reforma: Ruta, calles cerradas y ¿dónde ver?

Se vive la semana del Gran Premio de México de la Fórmula 1, que como es costumbre tendrá una serie de actividades para que la afición pueda estar cerca de los pilotos y este miércoles 28 de octubre Checo Pérez tendrá un Show Run en Reforma.

Cuatro días antes de la carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el volante tapatío de Cadillac tomará una parte de las calles de la Ciudad de México para que los fans lo puedan ver de cerca y escuchar el rugir del motor de un coche de la F1.

A historic milestone on home ground. Checo unveils his custom helmet as he lines up for his 300th Grand Prix 🙌 pic.twitter.com/CBb9Ebuze9 — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 27, 2026

¿En dónde y a qué hora es el Show Run de Checo y dónde verlo?

Organizado por Cadillac y los promotores del Gran Premio de México, el Show Run de Checo Pérez se realiza el miércoles 28 de octubre a las 10:00 horas y termina a las 12:30 horas.

La ruta que Checo seguirá es sencilla. El trazado va de la Glorieta del Ángel de la Independencia a la Glorieta de la Diana Cazadora. El acceso para los aficionados es libre, pero para quienes no puedan verlo en el sitio la transmisión en vivo es en el Canal de YouTube Desde el Paddock.

Día: 28 de octubre

Hora: 10:00 horas a 12:30 horas

Ruta: Paseo de la Reforma de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia

Transmisión: Canal de YouTube Desde el Paddock

Here we go 🤝 pic.twitter.com/hkOh15HYJC — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 27, 2026

Corte de vialidades en CDMX por el Show Run de Checo

El Show Run de Checo Pérez se realiza en Avenida Paseo de la Reforma y el cierre en esta calle es desde la entrada a Chapultepec hasta el Ángel. El corte en la circulación empezó desde el martes 27 de octubre. Las restricciones para coches incluyen cruces con Avenida Insurgentes, Río Rhin y la Palma.

Río Elba, Río Misisipi y Niza no tendrán cruce habilitado con Paseo de la Reforma

La circulación en esta zona de la ciudad podría reactivarse entre 14:00 y 13:00 horas, una vez concluido el evento

Un Show Run de la Fórmula 1 es un evento de exhibición pública y gratuita organizado por las escuderías o la categoría para acercar la experiencia del automovilismo al público que en su mayoría no puede asistir a un Gran Premio. Consiste en un recorrido corto a alta velocidad por las avenidas principales o circuitos improvisados en el centro de grandes ciudades.

Para un Show Run se cierran vialidades o avenidas icónicas, como Paseo de la Reforma en la CDMX, Las Vegas Strip o el centro de Madrid, para acondicionar una recta y algunas curvas temporales.

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