Él es William Contreras, el MVP de la Serie Mundial y catcher de los Milwaukee Brewers

William Contreras se convirtió en el MVP de la Serie Mundial.

William Jesús Contreras realizó un trabajo excelso en la Serie Mundial para llevarse el premio Most Valuable Player (MVP) del Clásico de Otoño tras ganar el título con los Milwaukee Brewers, franquicia con la que suma su segunda corona en la Major League Baseball (MLB).

Durante el último juego de la final de la MLB, William Contreras consiguió la cuarta carrera de la noche en la sexta entrada con la que los Cerveceros cerraron el encuentro a falta de tres episodios en el compromiso.

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William Contreras went off in the World Series:

.381 AVG (8-for-21), 4 RBI https://t.co/uPM0Ks5xcG pic.twitter.com/xWIWR3PdRA — MLB (@MLB) October 29, 2026

Conoce más a fondo a William Contreras, el MVP de la Serie Mundial 2026

William Contreras nació el 24 de diciembre de 1997 en Puerto Cabello, Carabobo, Venezuela. Desde niño inició su amor por el béisbol y poco a poco fue construyendo su camino para llegar a las Grandes Ligas.

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Su debut en la MLB llegó en 2020 con los Atlanta Braves, franquicia en la que estuvo dos años y en 2021 consiguió su primer anillo de Serie Mundial al formar parte de la nómina de los Bravos. Su consolidación llegó en 2022, temporada en la que consiguió batear para .278 con 20 vuela cercas en 97 compromisos.

En ese mismo año firmó con los Cerveceros de Milwaukee y cuatro años más tarde llegó su segundo anillo de las Grandes Ligas, además de conseguir el cetro del Clásico Mundial de Béisbol con Venezuela tras derrotar a Estados Unidos 3-2.

DCO