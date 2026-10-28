Milwaukee Brewers se consagran campeones de la Serie Mundial al vencer a Rays en el Juego 5

Los Brewers se metieron a la casa de los Tampa Bay Rays para conseguir su cuarta victoria en la Serie Mundial y conseguir su primer título de la Major League Baseball (MLB) en la historia de la franquicia al conseguir la victoria por marcador de 4-1.

El equipo de Milwaukee tuvo un pequeño tropiezo en el Juego 4 y no lograron barrer la Serie Mundial, pero en el quinto compromiso ante Tampa Bay lograron dominar de principio a fin el partido en la lomita y la caja de bateo para poder bordar la primera estrella en la historia de la franquicia.

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Brice Turang le puso número al marcador en la parte alta de la segunda entrada, cuando Cooper Pratt logró un sencillo al jardín central para mover a sus compañeros entre las bases y que Turang completara el recorrido al diamante del Tropicana Field.

Mientras los Rays sufrían los ataques del equipo visitante, los Cerveceros aprovecharon para aumentar su ventaja en el quinto episodio. David Hamilton bateó un hit sencillo al central lo que ayudó a Cooper Pratt a poner la segunda carrera a favor de Milwaukee.

Los Cerveceros consiguieron mantener el cero de los Rays en la pizarra que no encontraban cómo hacerle daño a Jacob Misiorowski, quien arriba de la lomita realizó un trabajo pulcro durante cinco entradas al solo permitir dos hits, una base por bolas y lograr dos ponches.

Fue la sexta entrada en la que los Brewers produjeron más carreras en el compromiso para ir cerrando poco a poco la Serie Mundial como visitante. Primero fue Christian Yelich quien tocó el plato de home con la ayuda del segundo doble de William Contreras. Mientras que el mismo Contreras aumentó la ventaja minutos más tarde con el out de sacrificio de Cooper Pratt para poner 4-0 el tablero.

En el último juego de la Serie Mundial tuvimos participación mexicana con Jonathan Aranda del lado de los Rays y Jojo Romero, quien apareció en la séptima entrada para intentar, no logró completar un episodio completo y fue sustituido por Abner Uribe.

Milwaukee arrancó la última entrada con un out en el primer batazo de Cooper Pratt que atrapó Jonny DeLuca en el jardín central, los Rays consiguieron rápidamente los siguientes dos para tener la oportunidad de empatar el juego.

A pesar de la única carrera que consiguieron los Rays por parte de Liam Hicks gracias al doble que consiguió Chandler Simpson, Trevor Megill logró recuperarse y junto a su campocorto conseguir el último out para coronar a su equipo.

DCO