Jugadora en España ahorca, patea e insulta a su rival y recibe una suspensión histórica (VIDEO)

Gema Climent, jugadora del Valencia CF, protagonizó un terrible momento dentro del campo de juego que debería de erradicarse dentro del balompié mundial. Todo esto ocurrió en el partido ante el Eibar que terminó ganando el conjunto valenciano por marcador de 2-1.

Todo el incidente se suscitó en una jugada a balón parado, cuando el balón se dirigía al área Gema Climent perdió el hilo de la jugada, comenzó a forcejear con con Carla Andrés del Eibar y lo que siguió después es inaceptable. La jugadora pateó a su rival cerca de la entrepierna, la tomó del cuello ahorcando a su rival y en el suelo comenzó a insultarla.

Na primeira vitória do Valencia na temporada, Gema Climent foi expulsa por conduta antidesportiva após agredir Carla Andrés, do SD Eibar.



Hoje, a Comissão Disciplinar da RFEF anunciou a suspensão da meio-campista por seis jogos, além de uma multa.



📽 @LigaF_oficial pic.twitter.com/sDkg6TPE58 — La Roja Feminino Brasil (@LRF_BR) November 5, 2026

¿Cuántos partidos de suspensión recibió la jugadora del Valencia?

Gema Climent se robó las miradas de la afición por lo que hizo en el terreno de juego. Un día después de lo ocurrido, en la descripción arbitral revelaron todo lo que ocurrió en la jugada y de ahí se decidió que la jugadora estará seis partidos fuera.

“Por dar una patada a una adversaria y, a continuación, propinarle un puñetazo encontrándose el balón en juego pero sin estar en disputa entre ambas jugadoras. La jugadora (agredida) no necesitó asistencia médica y pudo continuar el partido”, detalló la descripción arbitral.

De igual forma recibió una multa económica y la jugadora no volverá a disputar un compromiso con el Valencia hasta 2027, ya que quedan pocos juegos para que llegue el parón de invierno. En redes sociales comenzaron a criticar a la jugadora y dar su punto de vista, diciendo que la sanción fue muy leve por la acción que realizó.

DCO