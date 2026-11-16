Andreeva logra WTA Finals en su torneo debut

Con apenas 19 años de edad, la rusa Mirra Andreeva se convirtió en la segunda tenista más joven en levantar el título de las WTA Finals, mismo que consiguió tras imponerse en dos sets (7-5 y 6-3) a la ucraniana Elina Svitolina en Indian Wells, California, Estados Unidos, que este año fue la sede del torneo.

La originaria de Krasnoyarsk, quien jugó por primera vez en su carrera este torneo, quedó atrás de su compatriota Maria Sharapova, quien se proclamó campeona del mismo con 17 años en la edición del 2004.

Además, la apodada como La niña maravilla se convirtió también en la quinta jugadora en coronarse en las WTA Finals en su debut en la competencia y en la primera en una década, pues la más reciente había sido la eslovaca Domitila Cibulková, en el 2016. Antes lo habían logrado Chris Evert (1972), Serena Williams (2001) y Maria Sharapova (2004).

TE RECOMENDAMOS: Vuelve a golear al Toluca América va ante Pumas en semis de la Femenil

El Tip: Mirra Andreeva ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 después de haber perdido junto con Diana Shnaider en la final de dobles femenil.

Mirra Andreeva, cuya entrenadora es la extenista española Conchita Martínez, hizo uso de su amplia gama de habilidades para imponerse a Elina Svitolina, quien en el camino había eliminado a la bielorrusa Aryna Sabalenka, una de las principales favoritas.

La victoria de la juvenil jugadora rusa cobra mayor notoriedad luego de que no perdió un set en ninguno de los cinco compromisos que afrontó en la justa.

“Se siente maravilloso el ser parte de este grupo de personas, estoy muy privilegiada de ser parte de ellas”, aseguró Andreeva tras haberse unido a Maria Sharapova, Steffi Graf, Chris Evert, Tracy Austin, Martina Hingis y Monica Seles, quienes también se proclamaron muy jóvenes en su momento en las WTA Finals.

55 Ediciones de este certamen se han desarrollado

La obtención del título le permitió a la tenista rusa ganar 3 de los 10 millones de dólares de la bolsa total de la competencia, además de un automóvil. “Es una enorme motivación para sacar mi licencia de conducir”, dijo mientras vio las llaves de su nuevo coche.

Con su coronación en las WTA Finals, la tenista rusa puso fin a un gran 2026 en el que cosechó su primer Grand Slam.