Él es Philippe Diallo, el elegido por la UEFA para quitarle el puesto en la FIFA a Gianni Infantino

Philippe Diallo es el candidato de la UEFA para la presidencia de la FIFA.

El dirigente del futbol francés Philippe Diallo surgió como un inesperado rival de Gianni Infantino, en lo que se perfila como una elección presidencial de la FIFA con tres candidatos.

La UEFA, el organismo rector del futbol europeo, propuso a Diallo en una reunión convocada con poca antelación el lunes de su comité ejecutivo de 21 miembros, que incluye al presidente de la Federación Francesa de Futbol.

“Philippe Diallo aceptó la invitación a presentar su candidatura”, señaló la UEFA en un comunicado y citó la “amplia experiencia en todos los niveles del futbol” del dirigente de 63 años.

El presidente de la FIFA Gianni Infantino (centro) junto al presidente de la federación francesa Philippe Diallo (izquierda). ı Foto: AP

Está previsto que Diallo se sume al veterano dirigente japonés Kohzo Tashima como candidaturas oficiales en la contienda del 18 de marzo, antes del plazo fijado por la FIFA, que vence a la medianoche del miércoles según la hora de Suiza.

Infantino busca un cuarto mandato presidencial en medio de la mayor crisis de sus casi 11 años como presidente, desatada por su controvertido plan para vender participaciones del Mundial a inversores privados.

La indignación que eso provocó, incluso después de que el proyecto de varios miles de millones de dólares se abandonara a los pocos días, profundizó el malestar con el liderazgo de Infantino en Europa y en partes de Norteamérica y Asia, incluido Japón.

European national associations represented on the UEFA Executive Committee and FIFA Council unanimously support Philippe Diallo for @FIFAcom presidency.



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Tras la declaración de Tashima este mes, se seguía esperando que la UEFA presentara su propio candidato, al mismo tiempo que emprendía acciones legales ante los tribunales estadounidenses. La UEFA busca recabar pruebas para una posible denuncia penal contra Infantino —en Suiza, país de origen tanto de él como de la FIFA— por presunta mala gestión financiera.

Entre esas preocupaciones figura que Infantino pareció actuar por su cuenta al crear el año pasado un premio de la paz para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al permitir que el delantero estadounidense Folarin Balogun evitara una sanción obligatoria en el Mundial.

“En el contexto de serias preocupaciones sobre el rumbo de la FIFA, las asociaciones nacionales pidieron una unidad y una confianza renovadas dentro de la comunidad futbolística mundial”, dijo la UEFA.

“Manifestaron su plena confianza en Philippe Diallo para aportar el liderazgo necesario para alcanzar esta ambición”, añadió.

La UEFA indicó que la candidatura de Diallo debe ser confirmada el martes en una reunión de la federación francesa.