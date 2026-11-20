El tema que estuvo latente durante toda la fecha FIFA fue el del retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal y la despedida que le organizaron previo al partido ante Dinamarca. José Mourinho, entrenador portugués, fue cuestionado sobre este tema en conferencia de prensa y prefirió no hablar del mismo.

En cuanto el entrenador del Real Madrid escuchó el nombre de CR7, comenzó a decir que no con el dedo y soltó las siguientes palabras: “No, no, no. Yo, como portugués, la única cosa que digo es que quiero que Portugal gane siempre; después me limpio las manos y no hablo”. En ese momento se levantó de la silla y se fue.

A José Mourinho un periodista le menciona del primer parón de selecciones sin Cristiano Ronaldo y obviamente Mou se lava las manos y le desea el bien a Portugal, SU PAÍS. Estos periodistas son… 💀 pic.twitter.com/AfV8HxIbyn — MT2 (@madrid_total2) November 20, 2026

José Mourinho dirigió a Cristiano Ronaldo durante tres temporadas

José Mourinho sorprendió al no querer hablar sobre la polémica entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal, ya que es el equipo de su país natal y un jugador de élite al que dirigió durante tres temporadas en el Real Madrid.

The Special One y El Bicho coincidieron en el club merengue de 2010 a 2013, en esas tres campañas el técnico portugués puso a CR7 como un delantero centro goleador, una posición que comenzó a darle aún más goles al actual delantero del Al-Nassr.

Aunque no es sencillo dirigir a estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo, José Mourinho logró mantener en la línea al astro portugués para que el Real Madrid peleará por títulos a nivel nacional e internacional.