Los mexicanos Mateo Chávez y Armando González hicieron gol en las victorias del AZ Alkmaar y Olimpiacos sobre Sparta Rotterdam (5-1) e Iraklis (6-2) en la Eredivisie y la Superliga de Grecia, respectivamente.

El Tiloncito, además, dio dos asistencias en el contundente triunfo de su club en calidad de visitante en el duelo correspondiente a la Jornada 13 de la Eredivisie.

El seleccionado nacional fue el encargado de emparejar los cartones dos minutos después de haber recibido el primer gol del equipo rival. Mateo Chávez decidió ir al ataque para acompañar al extremo Ro-Zangelo Daal, quien le dio la asistencia dentro del área para que el tricolor rematara al segundo poste.

El Dato: Armando González y Mateo Chávez fueron compañeros en Chivas durante tres torneos, del Clausura 2024 al Clausura 2025, tras el cual el lateral se marchó a Europa.

El lateral mexicano lleva dos compromisos seguidos marcando gol para ayudar a su equipo a llevarse la victoria y no dejar puntos importantes en la pelea por el título de Países Bajos.

Antes de la fecha FIFA, Mateo Chávez apareció en el partido entre el AZ Alkmaar y el Groningen. El mexicano fue el encargado de marcar el gol que empató el partido minuto 76 de juego y después de eso vino la anotación de la remontada del conjunto que dirige Leeroy Echteld.

El próximo jueves el AZ Alkmaar se medirá ante el Sparta Praha en la Jornada 5 de la Europa League. El equipo de Mateo Chávez se encuentra en el decimocuarto puesto de la tabla general y buscan escalar posiciones para meterse entre los primeros ocho.

69 Partidos jugó el delantero con el Guadalajara

Por su parte, la Hormiga González marcó apenas dos minutos después de haber ingresado a la cancha para poner el sexto y último tanto del Olympiacos sobre el Iraklis en la Jornada 11 de Grecia.

El atacante mexicano aprovechó el mal momento de la defensa rival para ganarles la espalda a los dos centrales y de cabeza mandar a guardar la esférica tras un pase a media distancia de Onyemaechi Bruno.

Desde su llegada a Europa, el único torneo que le faltaba a la Hormiga González por marcar en su lista de goles era la liga de Grecia y el mexicano consiguió anotar antes de concentrar con la Selección Mexicana para la fecha FIFA de noviembre.

Armando González y compañía se medirán ante el AC Milan el próximo jueves 26 de noviembre para buscar otros tres puntos en la fase de liga de la Europa League.