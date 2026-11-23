El argentino Mauricio Pochettino tuvo un comienzo de pesadilla como entrenador del Manchester United, después de que los Red Devils cayeron 4-0 ante el Liverpool en la Jornada 11 de la Premier League.

En su primer partido al mando, el sudamericano tuvo que observar desde la banda cómo su nuevo equipo capitulaba rápidamente tras el saque inicial, quedándose con 10 hombres y encajando dos goles después de apenas 13 minutos en la cancha de Anfield.

El Tip: A pesar de la derrota, el Manchester United lidera el historial ante el Liverpool tras 209 cotejos con saldo de 82 triunfos, 59 igualadas y 68 victorias de los Reds.

Podría haber sido aún peor de no ser por la falta de puntería del Liverpool y una serie de atajadas del portero del United, el belga Senne Lammens.

La derrota deja al 20 veces campeón de Inglaterra penúltimo en el certamen, con ocho puntos y con apenas una victoria liguera en toda la temporada.

El Manchester United, que llegó al partido tras su peor inicio de campaña en 40 años, no se recuperó de la expulsión de Leny Yoro en el octavo minuto por cometer falta sobre Alexander Isak al borde del área cuando el delantero sueco se iba solo hacia el marco rival.

Dominik Szoboszlai castigó aún más ese error al clavar el tiro libre resultante para poner al Liverpool por delante a los 10 minutos y Florian Wirtz anotó el segundo tres minutos después.

5 Derrotas suman los Red Devils en la campaña en la Premier League

El Liverpool tuvo demasiadas ocasiones para ampliar la ventaja, con Bradley Barcola e Isak fallando ambos el objetivo con sólo el portero por batir en la segunda parte. Pero la presión del equipo local dio sus frutos cuando Rio Ngumoha añadió el tercero al 66’ y Victor Muñoz completó la goleada al 82’.

Este resultado le permitió a los Reds llegar a 21 unidades, a siete del líder Arsenal, que el sábado igualó 2-2 en el campo del Newcastle y que esta temporada busca el bicampeonato en Inglaterra.

Por su parte, el Brighton, que venía volando alto, fue devuelto a la realidad al perder 2-0 ante el Hull City y dejó escapar la oportunidad de recortar distancias con los Gunners, pues dicha derrota lo dejó segundo con 22 puntos.