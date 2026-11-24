El Al-Nassr se enfrentó al Al-Sadd en la Champions League Elite y el equipo de Cristiano Ronaldo tuvo un complicado partido que se mantuvo 1-1 por varios minutos, pero fue Joao Félix el encargado de darle la ventaja al Caballero de Najd con un gol de chilena.

Angelo cabeceó la pelota para volver a levantarla por los aires y en ese momento Joao Félix se quitó la marca, acomodó el cuerpo y tantos sus compañeros como rivales se quedaron mirando al remate del portugués que terminó por clavar la esférica en uno de los ángulos de la portería rival con su remate de chilena.

¡GOLAAAAAZO! 😱



Joao Félix anota gol de chilena para darle la ventaja al Al Nassr 🥵



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Joao Félix marca por segundo encuentro consecutivo en la Champions League Elite

El Al-Nassr se encuentra en el quinto puesto de la clasificación de la Champions League Elite con 9 puntos, cosecha de tres victorias y una derrota. Joao Félix ha sido pieza clave para que el conjunto de Arabia Saudita tenga esas tres conquistas.

El delantero portugués lleva dos compromisos de forma consecutiva marcando gol, aunque en el juego pasado su rendimiento fue mejor al conseguir dos dianas y dos asistencias ante el Pakhtakor de Uzbekistán.

Su gol de chilena en la Champions League Elite le dio la vuelta al mundo en redes sociales por el movimiento que realizó Joao Félix, pero también por qué varios aficionados recordaron el tanto que consiguió Cristiano Ronaldo en la Champions League ante la Juventus.

¿Cuándo vuelve a jugar el Al-Nassr en la actual temporada?

El Al-Nassr está peleando por dos títulos en la temporada, la Saudi Pro League y la Champions League Elite, así que deben de mantener un buen ritmo para poder llevarse por lo menos uno de ellos.

El próximo juego del Al-Nassr será el 28 de noviembre cuando se enfrenten al Al-Hazem en el torneo local en busca de tres puntos después de su dura derrota a manos del Al-Ahli por marcador de 3-1.

El equipo de Joao Félix volverá a la actividad en el torneo internacional hasta el 8 de diciembre del 2026 para medirse al Al-Gharafa en la sexta jornada del certamen.

DCO