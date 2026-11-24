Por segunda ocasión en la historia, y primera desde 1971, México será anfitrión de un Mundial Femenil de la FIFA, que aprobó la candidatura conjunta con Estados Unidos, Jamaica y Costa Rica para la justa del 2031, la primera de la historia que contará con la participación de 48 selecciones.

“Éste será el mayor evento deportivo femenino de la historia. Lo que significa que tenemos que cumplir”, dijo la presidenta de la Federación de Futbol de Estados Unidos, Cindy Parlow Cone, a los miembros de la FIFA en una presentación previa a la votación en la sede del organismo rector en Zúrich.

La candidatura de las cuatro naciones de la Concacaf ofrece a la FIFA una variedad de 20 ciudades: 14 en Estados Unidos, cuatro en México, además de San José en Costa Rica y Kingston en Jamaica. De México las sedes serán CDMX, Guadalajara, Torreón y Monterrey, con los Estadios Azteca, AKRON, Corona y BBVA, de manera respectiva.

El Dato: La Copa del Mundo a celebrarse el año próximo en Brasil será la última con la participación de 32 equipos. México busca su pase el próximo sábado 28 de noviembre.

En un comunicado, la FMF dio a conocer que el objetivo es “albergar más del doble de los 13 partidos que recibió en el Mundial de 2026”.

Estados Unidos ya organizó en solitario el Mundial Femenil en 1999 y 2003. También el torneo varonil en 1994 y este año junto a México y Canadá.

Si bien el de 1971 no fue reconocido por la FIFA, fue el primer Mundial Femenil organizado por México, aquella vez en solitario y con la participación de seis equipos. Será la quinta Copa del Mundo en el país, sumando también las tres ediciones varoniles (1970, 1986 y 2026).

Las sedes conjuntas para el Mundial Femenil 2031 fueron reveladas durante el Congreso Extraordinario de la FIFA, celebrado en Zúrich, Suiza, evento en el que el presidente del organismo, Gianni Infantino, resaltó la cantidad de organizadores y el hecho de que a partir de esa edición participen 48 selecciones, lo que le brindará más oportunidades.

48 Selecciones participarán entre julioy agosto de 2031

“Nuestro objetivo es hacer que el futbol femenil sea realmente global, construir juntos el futuro y reducir las diferencias. Éste es un momento de orgullo, en el Mundial del 2031 habrá 48 selecciones y cuatro sedes, más jugadoras, entrenadoras, árbitras y más mujeres líderes”, señaló el titular del ente rector del balompié a nivel internacional.

Por su parte, Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, manifestó su agradecimiento con la FIFA, Gianni Infantino y con la Concacaf para traer el certamen a nuestro país.

“Estamos listos para abrir nuevamente nuestras puertas al mundo con la Copa Mundial Femenil de la FIFA 2031, reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento del futbol femenil, la igualdad de oportunidades y la inspiración de nuevas generaciones de niñas y jóvenes”, apuntó Arriola Peñalosa, quien también le dio las gracias a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la Conade, Rommel Pacheco, por el apoyo brindado para traer la justa al país.

Mientras tanto, Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, hizo énfasis en la importancia que tiene para la región traer la undécima edición del Mundial Femenil, que será el primero en el que se celebren 104 partidos.

“Organizar la primera Copa Mundial Femenil de la FIFA con 48 selecciones, en cuatro países, representa una oportunidad excepcional para demostrar la fortaleza y la unidad de nuestra región, inspirar a millones de niñas y dejar un legado duradero para el futbol femenil en nuestras 41 asociaciones miembro”, subrayó el canadiense.

Algunas seleccionadas tricolores como Charlyn Corral y Jacqueline Ovalle externaron su felicidad por que México reciba una Copa Mundial Femenil.

“Que México sea sede es el sueño de todo un país, de jugadoras que por x o z no pudieron cumplirlo, y creo que será una gran motivación para todas las nuevas generaciones”, resaltó la goleadora del Pachuca.

La FIFA también dio a conocer que el Mundial Femenil del 2035 será organizado por Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales. Será la cuarta edición en Europa desde la de Francia 2019.