Una acción del Monterrey vs América, ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX

Este sábado 28 de noviembre el América se mide a Monterrey en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en el Estadio Azteca, en donde los locales llegan con la urgencia de mostrar una mejor cara en el primer duelo de la serie.

Luego de jugar con un futbolista más por más de 80 minutos, las Águilas no pudieron romper el empate y sacaron un 0-0 con sabor a poco, pero en casa están obligados a tener una mejor actuación, aunque con el empate les baste para avanzar a semifinales por mejor lugar en la tabla.

Del otro lado, Rayados sacó un resultado que si bien no fue el mejor, tampoco es desastroso, ya que enfrentan los cuartos con la oportunidad avanzar.

La Vuelta de los Cuartos de Final se vive en casa y contigo en la tribuna, ¡ahí nos vemos! 🦅



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Cuando vamos juntos, somos más fuertes. 💪😤 pic.twitter.com/T6KrTZZdx0 — Club América (@ClubAmerica) November 27, 2026

¿Dónde ver el América vs Monterrey del Apertura 2026 de la Liga MX?

El América vs Monterrey, partido correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Canal 5, Canal 7 en TV Abierta, así como TUDN y VIX.

Día: 28 de noviembre

Hora: 21:10

Transmisión: Canal 5, Canal 7, TUDN y VIX

La historia nos espera. Ven, aprovecha la promoción en boletos y sé parte de ella. 🦅🔥



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Contigo todo es diferente, ¡te esperamos en el Estadio Banorte! 🏟️💛 pic.twitter.com/q4ktutJTTi — Club América (@ClubAmerica) November 27, 2026

¿Qué marcadores necesitan los equipos para avanzar?

América terminó la fase regular del Torneo Apertura 2026 en el tercer lugar, por lo que ante Monterrey tienen la ventaja de la tabla, por lo que le basta el empate para avanzar a semifinales. Obviamente la victoria también le da el boleto a la siguiente ronda.

Del otro lado, Rayados necesita ganar sí o sí por cualquier marcador, no hay otro escenario. El empate y la derrota condenan a La Pandilla a la eliminación.

¡Acompáñennos a luchar por el pase a Semifinal! Mañana es juntos y con todo, Americanistas. 🦅🫶



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Con la posición de la tabla a su favor, el entrenador del América, Guillermo Almada, dijo que un partido en el Azteca como el que tuvieron en Monterrey los pondrá en semifinales.

“Bueno, deja la llave abierta para los próximos 90 minutos. Creo que hicimos un muy buen partido, creamos varias situaciones de gol, hicimos al arquero figura, sacó varias, algunas pasaron cerca, quizás en algún momento precisamos más claridad, el partido se hizo muy cortado también, eso no nos favoreció en la intensidad, pero bueno como dije al principio quedan 90 minutos decisivos todavía para que deja la llave abierta y con buena posibilidad para los dos”, indicó tras el cotejo de ida en conferencia de prensa.

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