Una acción en las primeras prácticas del GP de Qatar 2026 de F1

La Fórmula 1 vuelve a Medio Oriente para cerrar la temporada alterada por la guerra con Irán con el Gran Premio de Qatar, pero en el paddock se habla de rivalidades personales, no de política global, más cuando ya se conocen a los campeones de pilotos y de constructores desde hace un par de carreras.

Ferrari intenta contener la tensión latente entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc tras su más reciente choque en el Gran Premio de Las Vegas la semana pasada.

En Mercedes, George Russell necesita recuperarse de otro complicado fin de semana, mientras su viejo rival Max Verstappen se regodeaba con la imagen “honestamente fantástica” de ver a Russell cometer un error que lo hizo caer al noveno puesto.

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One more hour of practice under the lights coming up 🤩#F1 #QatarGP pic.twitter.com/fM3334GJwS — Formula 1 (@F1) November 27, 2026

Horarios de Prácticas y Qualys en el GP de Qatar

Práctica 1-Viernes 27 de noviembre 07:30 horas

Práctica 2-Viernes 27 de noviembre 11:00 horas

Práctica 3-Sábado 28 de noviembre 08:30 horas

Clasificación-Sábado 28 de noviembre 12:00 horas

Carrera-Domingo 29 de noviembre 10:00 horas

Los horarios son del centro de México y se pueden ver en vivo en la plataforma de F1TV, además de Izzi o Sky.

Antonelli, el más rápido en los entrenamientos

El campeón Kimi Antonelli suma ahora tres carreras sin victoria, igualando su racha más larga sin ganar en un año dominante. Mostró todas las señales de tener el ritmo para ganar en Qatar al ser el más rápido en ambas sesiones de entrenamientos, mientras que Ferrari padecía problemas incluso antes de que el monoplaza de Hamilton se averiara.

Antonelli lideró por más de medio segundo en la primera práctica, con Russell segundo. Isack Hadjar fue el tercero más rápido para Red Bull, por delante de los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri.

Hadjar pareció pasar por encima del pie de un mecánico al salir de su cajón en boxes durante la práctica, lo que hizo que el miembro del equipo diera un paso atrás con gesto de dolor.

Hadjar se detuvo de inmediato y preguntó: “¿Está todo el mundo bien?”, y el equipo le respondió: “Todo bien”. Los comisarios multaron a Red Bull con 30.000 euros (32.800 dólares) por lo que el equipo describió como un “error de procedimiento” provocado por un nuevo integrante del equipo que estaba fuera de posición.

En la segunda práctica, la ventaja de Antonelli sobre Russell fue menor, de 0,127 segundos, con Mercedes al frente. Lando Norris fue tercero para McLaren.

Ferrari estuvo falto de ritmo todo el día. Leclerc fue séptimo tras un trompo y Hamilton octavo después de detenerse a un lado de la pista. Hamilton le comunicó al equipo: “He perdido potencia. Creo que perdí el motor”.

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