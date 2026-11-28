Cruz Azul y León se miden en los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX

El Cruz Azul enfrenta la vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con una sólida ventaja de cuatro goles, por lo que el equipo obligado en el duelo es el Club León, que tendrá que buscar una de las grandes remontadas en la historia de la Liguilla.

La Máquina, segundo lugar general, tiene todo de su lado para obtener el pase a las semifinales de la Fiesta Grande del futbol mexicano y solamente una catástrofe dejará al equipo cementero eliminado, pues La Fiera puede ganar por cuatro anotaciones y aún así no obtener el pase.

LISTOS PARA LA VUELTA 💙🔥 pic.twitter.com/PDcLQe32Tw — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 28, 2026

¿Dónde ver el Cruz Azul vs León, cuartos de final de la Liga MX?

El partido entre Cruz Azul y León, correspondiente a los cuartos de final de vuelta del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este domingo 29 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de Canal 5, TUDN y Vix Plus.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Internacional Jacqueline Ovalle y su GOLAZO de larga distancia en el México vs Haití que acerca al Tricolor al Mundial Femenil

Día: Domingo 29 de noviembre

Hora: 21:00

Transmisión: Canal 5, TUDN y Vix Plus.

PRÓXIMO PARTIDO: VUELTA DE CUARTOS DE FINAL. ⚽️💙



🎟️ https://t.co/sMer3gifbm



JUNTOS POR EL PASE A SEMIS. pic.twitter.com/5TGC96DcE7 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) November 28, 2026

¿Qué necesita el León para eliminar al Cruz Azul?

El Cruz Azul tiene muchas opciones para avanzar a las semifinales de la Liga MX, pues pueden ganar, empatar y hasta perder por cuatro anotaciones, pero con eso sellar su pase a la siguiente ronda.

Del otro lado, el León solo tiene una opción y es ganar obligatoriamente por cinco anotaciones, de lo contrario quedará fiera de la Liguilla del futbol mexicano.

aar