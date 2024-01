Abierto de Australia 2024 | Final varonil no contará con ningún integrante del ‘Big Three’ desde 2005

El joven tenista Jannik Sinner logró derrotar al número uno del mundo y actual campeón, Novak Djokovic, en las semifinales del Australian Open. Con esta victoria, el italiano aseguró un lugar en la final de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

El triunfo de Sinner marca un momento histórico para el torneo, pues por primera vez desde 2005, esta final no contará con ningún miembro del 'Big Three' del tenis, integrado por Roger Federer, Rafael Nadal y el propio Novak Djokovic.

La final de Melbourne Park fue en 2005, cuando el ruso Marat Safin venció al local Lleyton Hewitt. Desde entonces, al menos uno de estos tres legendarios tenistas había llegado al término de la competición. Esta racha de dominio fue interrumpida sólo una vez en 2014, cuando Stan Wawrinka ganó el título al derrotar a 'El Matador' en la final.

Novak Djokovic cederá su corona de campeón vigente en el Australian Open 2024 Foto: AP

Con Federer retirado y Nadal ausente debido a una lesión, la responsabilidad de mantener este dominio recaía en el serbio. Sin embargo, la impresionante actuación de sancandidesi puso fin a la racha de 33 partidos consecutivos ganados por 'Nole' en el Abierto de Australia, que incluía cuatro títulos consecutivos.

El 'Terremoto de los Balcanes' tenía un récord perfecto de 10 de 10 en semifinales en el primero de los cuatro Grand Slam. De acuerdo con este resultado, Melbourne verá a un nuevo campeón por primera vez en una década.

'El Maestro Suizo' ganó el torneo en seis ocasiones, el de Manacor en dos, y Djokovic ostentaba el récord de diez veces, consolidando su posición como el máximo ganador en la historia del evento.

Novak Djokovic admitió no esta en su mejor nivel

El tenista serbio Novak Djokovic dejó una mezcla de preocupación al analizar su participación en el Abierto de Australia durante su conferencia ante los medios. A pesar de su histórico reinado, el jugador expresó su sensación tras no alcanzar el nivel deseado en el certamen.

"Todavía tengo grandes esperanzas en otros Grand Slams y en los Juegos Olímpicos. Esto es sólo el inicio de la temporada y no es la sensación a la que estoy acostumbrado", admitió el tenista.

El serbio está acostumbrado a iniciar la temporada con una victoria en Melbourne en la mayoría de sus campañas, reconoció que esta vez ha sido diferente. "No he estado a mi nivel, pero no significa necesariamente que sea el principio del fin", puntualizó, desechando algunos comentarios sobre el declive de su carrera.

mmt