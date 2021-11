Alex Mauro, con la mente puesta en ganar el Campeonato de Cataluña

El piloto mexicano Alex Mauro tiene una cita importante este fin de semana en el Rally Tarrega, en el que su meta es finalizar entre los primeros cuatro puestos para conquistar el Campeonato Regional de Rally en Cataluña, España, en la categoría RC4.

El volante originario de Puebla aseguró que llega bien preparado al evento a celebrarse este sábado 6 y domingo 7 de noviembre.

“Me siento contento, estar peleando el campeonato de Cataluña el primer año es un buen resultado y pelearlo en este Rally es muy importante, voy primero en la categoría Rally 4 y segundo en el absoluto. Me he estado preparando con entrenamientos de coches y físicos, llego bien preparado”, aseguró en exclusiva con La Razón.

El campeonato absoluto, una meta más lejana

Contrario a su panorama en la categoría RC4, Mauro indicó que en el campeonato absoluto no tiene tan al alcance proclamarse campeón del campeonato absoluto.

“Para conservar el primer lugar de la categoría y consagrarme campeón debo terminar el rally en un cuarto o quinto lugar, y para el campeonato absoluto es más complicado porque el que va en primer lugar (el español Eduard Pons) es un coche de dos categorías más arriba que mi carro, tendría que no acabar el rally para así yo ser campeón”, explicó el corredor de 20 años de edad.

Por otra parte, Alex Mauro, quien es el único piloto latino que participa en esta competencia, hizo un breve recuento de lo que ha conseguido en sus dos años de carrera.

te puede interesar Alejandro Mauro va por otro podio en el Tierra Vidreres de España

“Yo empecé hace dos años, cuando me metí al campeonato nacional y a uno en Puebla, tuve la dicha de ganar ambos y en 2020 participé en un campeonato FIA en el que quedé subcampeón y luego emprendí el sueño europeo para venir a seguir corriendo rallies”, comentó.

Después del Rally Tarrega, se llevarán a cabo el Rally de León y el Rally de Montmeló el 26 de noviembre y 15 de diciembre, respectivamente, siendo esas las últimas fechas. Sin embargo, la Mauro ya piensa en su preparación para la temporada de 2022.

“La siguiente temporada correré un campeonato fijo, que va a ser el de España, el cual empezará en febrero o marzo, estaré haciendo tests en nieve y en enero iré a Finlandia para probar la nieve”, concluyó.

EVG