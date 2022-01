AMÉRICA: Las Águilas anuncian la salida de este crack un día después de su debut

Apenas un día después de debutar en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, el América le dio la despedida a uno de sus jugadores.

En redes sociales, las Águilas anunciaron la salida de sus filas del argentino Leo Suárez, quien militaba en el club desde el Clausura 2020.

“Gracias Leo Suárez por tu entrega y dedicación al haber portado estos colores. Te deseamos mucho éxito”, fue el mensaje de los capitalinos.

Foto: Captura de Twitter

Estadísticas de Leo Suárez en el América

El mediocampista originario de San Martín se sumó a las filas de los de Coapa a inicios de 2020 como una prometedora contratación del club, cuando todavía estaba en el banquillo Miguel Herrera.

Con la llegada de Santiago Solari a la dirección técnica del América, el futbolista de 25 años fue perdiendo protagonismo, lo que empeoró con su lesión en el tobillo, que lo alejó de las canchas prácticamente todo el semestre pasado, pues apenas tuvo tres apariciones en el Apertura 2021.

En total, el argentino registró seis goles, seis asistencias y 2,556 minutos en 48 compromisos con la camiseta de las Águilas.

Santos Laguna es el nuevo destino de Suárez, quien antes de llegar a la Liga MX militó en Boca Juniors, Villarreal, Valladolid y Mallorca.

"En lo que respecta a Selecciones Nacionales, formó parte de los representativos argentinos Sub 15, Sub 17 y Sub 20, cosechando los títulos del Sudamericano Sub 17 Argentina 2013 y Sub 20 Uruguay 2015.", resaltaron los de Torreón en el comunicado en el que anunciaron a su nuevo refuerzo.

EVG