AMÉRICA: ¡Pésimas noticias! Las Águilas perderán a uno de sus máximos cracks

Las Águilas del América estarían cerca de perder a uno de sus máximos pilares, quien podría ser operado de una lesión que lo ha marginado en los últimos partidos.

Se trata de Leo Suárez, quien será valorado por un doctor de la Ciudad de México, para saber si es necesario que se someta a una operación de tobillo.

Suárez no ha visto acción en los últimos encuentros del América, por lo que el técnico Santiago Solari aseguró que lo mejor es que sea valorado lo más pronto posible.

Son detalles que desconozco. Sé que tenía una revisión para ver como iban a tratarlo. Es un chico con mucha personalidad para jugar y aguantar el dolor. Es hora de que cuide un poco su físico y su carrera, me parece lógico que se cuide y no empeore la lesión que tiene. No se puede vivir jugando con antiinflamatorios y pastillas para el dolor. Nos dio todo lo que tenía y le toca recuperarse”, dijo Solari.

RENATO IBARRA CON LAS PUERTAS ABIERTAS

La lesión de Leo Suárez podría ser una oportunidad para Renato Ibarra, quien sí hizo el viaje a Guadalajara y no ha visto acción con el América desde el escándalo en el que se vio incolucrado con su esposa.

Renato ahora podría volver al panorama de Santiago Solari, quien sí lo consideraría para el primer equipo del América.

