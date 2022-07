América: Álvaro Morales sentencia a Henry Martín, por su posible llegada a Chivas

Henry Martín, delantero del América, ha sido señalado como posible refuerzo de las Chivas para el Apertura 2022 de la Liga MX, debido a la lesión que sufrió José Juan Macías.

Ante este tentativo movimiento entre clubes, el comentarista y narrador de ESPN Álvaro Morales hizo un comentario directo para el atacante de las Águilas.

"Espero Henry, porque te conozco muy bien, que no te vayas a las Chivas", dijo Morales en uno de los programas de la cadena.

América habla de un posible traspaso de Henry Martín a las Chivas



Con la baja de José Juan Macías de las Chivas por todo el Apertura 2022, los de Guadalajara buscarían un nuevo delantero y entre las opciones se encuentra Henry Martín, jugador del América.

Ante esta situación, la directiva de las Águilas habló del posible traspaso de Martín al Rebaño Sagrado: "No, hasta el día de hoy no, no tenemos ninguna oferta o acercamiento con Chivas por Henry", declaró Héctor González Iñárritu, presidente operativo de los de Coapa.

JJ Macías sufrió ruptura de ligamento cruzado. La lesión marginará al ariete por lo menos ochos meses, lo que motivó a que las Chivas busquen un reemplazo del mexicano.

