América: Directiva rompe el silencio y habla de un posible traspaso de Henry Martín a las Chivas

Con la baja de José Juan Macías de las Chivas por todo el Apertura 2022, los de Guadalajara buscarían un nuevo delantero y entre las opciones se encuentra Henry Martín, jugador del América.

Ante esta situación, la directiva de las Águilas habló del posible traspaso de Martín al Rebaño Sagrado: "No, hasta el día de hoy no, no tenemos ninguna oferta o acercamiento con Chivas por Henry", declaró Héctor González Iñárritu, presidente operativo de los de Coapa.

JJ Macías sufrió ruptura de ligamento cruzado. La lesión marginará al ariete por lo menos ochos meses, lo que motivó a que las Chivas busquen un reemplazo del mexicano.

América | Henry Martín sufre burlas por parte de la afición

Henry Martín, delantero del América, quiso empezar con la mejor actitud el Apertura 2022 de la Liga MX, pero los aficionados de las Águilas se encargaron de terminar con ese buen ánimo, al grado que el yucateco borró la publicación que hizo en redes sociales.

"La Bomba", en su cuenta de Twitter, compartió una imagen previo al duelo ante Atlas con la leyenda: "READY" (Listo), sin embargo, lejos de recibir apoyo de los fan, los mensajes que le llegaron a Henry fueron negativos, evidenciando la mala relación entre el goleador y los hinchas.

El principal reclamo que la parcialidad del América hizo a Henry Martín fue la falta de gol, ya que en el pasado torneo el delantero sólo anotó tres tantos, convirtiéndose en uno de los más señalados por los aficionados.

América presenta refuerzos ante 12 mil aficionados

El América hizo la presentación de sus refuerzos del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX en el Estadio Azteca ante 12 mil aficionados. Además, los seguidores de las Águilas se dieron cita en la casa del club para presenciar un entrenamiento del primer equipo.

Jonathan "Cabecita" Rodríguez, Néstor Araujo y Jürgen Damm fueron los jugadores introducidos ante la parcialidad de los azulcremas. Uno a uno fueron pasando al campo del Coloso de Santa Úrsula ante el aplauso de los fans.

Majestuosa Presentación de nuestros refuerzos para este Apertura 2022 en nuestra casa el @EstadioAzteca

Nestor Araujo, Jürgen Damm y Cabecita Rodríguez son ÁGUILAS

