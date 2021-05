AMÉRICA: ¿Arturo Vidal, cada vez más cerca de las Águilas? El chileno ya mandó un guiño

Arturo Vidal es uno de los grandes sueños del América, tanto en la directiva como en sus aficionados; sin embargo, no son los únicos, pues el mismo chileno aseguró que le gustaría ser refuerzo de las Águilas.

En entrevista con ESPN, Vidal volvió a dejar claro su sueño de defender los colores del América, luego de su paso por el viejo continente, para llegar como un refuerzo bomba.

"Cuando vuelva me gustaría jugar en Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta como juegan, la gente es muy apasionada, Gary (me lo ha dicho). El América de México me encanta también, esos son mis equipos, ojalá algún día se me de jugar en alguno", dijo .

Arturo Vidal actualmente juega en el Inter de Milán, equipo que se coronó en la Serie A de Italia, para romper con una hegemonía de 9 años de la Juventus de Turín.

Vidal ya tiene 33 años y le queda un año de contrato con el equipo italiano, por lo que no descarta regresar al continente americano después de su paso por Europa.

¿DÓNDE HA JUGADO ARTURO VIDAL, QUIEN PUEDE LLEGAR AL AMÉRICA?

Colo-Colo

​Bayer Leverkusen

​Juventus

​Bayern Múnich

​Barcelona

​Inter de Milán

