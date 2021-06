AMÉRICA: Equipo de Liga MX rechaza fichar a Giovani dos Santos

Después de dos años en el América, donde no rindió lo esperado, Giovani dos Santos aún no conoce su futuro.

Aunque es muy probable que continúe su carrera en la Liga MX, un equipo de la Primera División del balompié nacional rechazó llevárselo a sus filas.

Foto: Captura de Twitter

¿Qué equipo rechazó a Giovani dos Santos?

Según información de la periodista Blanca Ríos, el Toluca manifestó su interés por fichar a Giovani dos Santos. Sin embargo, el conjunto escarlata desistió de adquirirlo por cuestiones económicas.

"Desde la mañana se comentó un tema que no era menor, el salario. Debía adaptarse. Sin embargo, no fue así. Sale de las manos de Toluca, quienes no pueden hacer tal inversión en estos momentos. La plática existió. Fin del comunicado", señaló la reportera de Fox Sports en sus redes sociales.

¿Cuál es la otra opción de Giovani?

La semana pasada, un sector de la prensa regiomontana señaló que Javier Aguirre, director técnico del Monterrey, le había pedido a la directiva del club que fichara al campeón mundial Sub 17 con el Tricolor.

Hasta el momento, Rayados no ha emitido opinión alguna al respecto, por lo que el futuro del exjugador del Barcelona es incierto.

No obstante, en Giovani mencionó en años anteriores que en la Liga MX solamente jugaría con América o Monterrey (en este último debido a que ahí nació y su papá jugó en dicho equipo), por lo que la opción de que eventualmente se convierta en albiazul es latente.

EVG