AMÉRICA: ¿Cuánto le costaría a los de Coapa el fichaje de Arturo Vidal?

En los últimos días el nombre del futbolista chileno Arturo Vidal ha sonado mucho en los medios, que lo ponen como posible refuerzo del América para el próximo torneo de la Liga MX.

Pese a su veteranía (tiene 34 años), que las Águilas fichen al actual jugador del Inter de Milán no luce sencillo por su valor y lo que gana con el club italiano.

¿Cuánto vale Arturo Vidal?

De acuerdo a información del portal especializado Transfermarkt, el originario de San Joaquín, Santiago, está tasado en 4.26 millones de dólares.

Su salario con el Inter es de 7.92 millones de dólares, cifra muy elevada no sólo para el América, sino para cualquier equipo de la Liga MX.

La escuadra italiana estaría dispuesta a liberar al "Rey Arturo" en este mercado de transferencias, acordando una rescisión de su contrato para así ya deshacerse de su salario.

Vidal ha manifestado su interés por jugar con los azulcremas

El mes pasado, Arturo Vidal señaló en entrevista con ESPN algunos clubes en los cuales le gustaría militar antes de retirarse, entre los que mencionó al América.

"Cuando vuelva me gustaría jugar en Flamengo, Colo-Colo, están conmigo siempre, los sigo mucho, Boca también me gusta como juegan, la gente es muy apasionada, Gary (me lo ha dicho). El América de México me encanta también, esos son mis equipos, ojalá algún día se me dé jugar en alguno", mencionó aquella ocasión el dos veces campeón de la Copa América con Chile.

