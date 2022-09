AMÉRICA: Miguel Herrera explota con afición de las Águilas por abucheos en su contra

Después de la derrota a manos del América, Miguel Herrera, entrenador de Tigres, explotó contra la afición de las Águilas por haberlo abucheado durante el juego celebrado en el Estadio Azteca.

El "Piojo", quien ganó dos títulos de Liga MX con el América, lamentó que los seguidores del equipo de Coapa olvide lo que en su momento logró como timonel del club.

"La gente es así, la gente se olvida muy pronto de lo que uno hace. A final de cuentas yo me quedo con el cariño, con el afecto que me dio este club y ahora me entrego a otro club que también me está dando mucho cariño, a una afición que también es voluntariosa, que también es exigente", declaró Herrera en la conferencia de prensa posterior al triunfo del América por 2-1 sobre Tigres en la Jornada 12 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

"La gente tiene memoria corta", comentó Miguel Herrera sobre los abucheos en el Azteca. pic.twitter.com/uGFDHptJSQ — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 4, 2022

Pese a las ausencias de Florian Thauvin, Javier Aquino y Nico López para este duelo, Herrera Aguirre indicó que esa situación no es pretexto para la caída de sus dirigidos en el Coloso de Santa Úrsula.

"Desgraciadamente Florian, Nico y Javier no han podido recuperarse de sus lesiones y claro que afecta, pero no es pretexto. Tenemos un plantel muy amplio para competir". subrayó el "Piojo", cuya segunda etapa en el banquillo del América fue del 2017 al 2020.

Atlas y Pumas alargan su mal momento

En un partido carente de goles, pero no de emociones, Atlas y Pumas igualaron 0-0 en la cancha del Estadio Jalisco, sede del juego correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Apertura 2022 de la Liga MX.

A ambos equipos se les anuló un gol, primero a los felinos un tanto de Diogo al minuto 47, mientras que después, al 57', fue el turno de los locales tras una diana convertida por Julián Quiñones, las dos invalidadas por posición adelantada.

Con esta igualada, ambos clubes extendieron su mala racha en el certamen, pues los tapatíos llegaron a seis juegos sin conocer el triunfo, en tanto que los capitalinos ya acumulan nueve sin ganar.

