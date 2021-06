AMÉRICA: Miguel Layún rompe el silencio y habla sobre su relación con Memo Ochoa

Las Águilas del América firmaron a Miguel Layún para el Apertura 2021, en el regreso de un histórico del club; sin embargo, los rumores sobre una relación con Memo Ochoa comenzaron a sonar.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, todo empezó en 2019, la última concentración que tuvieron juntos con la Selección Mexicana y donde hubo un escándalo.

En aquel entonces los futbolistas fueron captados en una fiesta en Nueva York, además de que después se supo de un encuentro que tuvieron con otras mujeres.

Ante esto, Miguel Layún ya no fue convocado y en declaraciones dijo que había sido "traicionado" por algunos integrantes de la Selección y las miradas apuntaron a "Chicharito" Hernández y Guillermo Ochoa.

NO HAY PROBLEMAS ENTRE LAYÚN Y OCHOA EN AMÉRICA

Sin embargo, de acuerdo con el mismo Layún, no hay ningún problema entre él y el guardameta del América, a quien no se refería en las declaraciones de aquel entonces.

“Con Memo (Ochoa) estoy bien. Se especuló mucho por aquella declaración que yo hice y la gente ni siquiera sabe a quien iba dirigida. Acepto mi culpa porque no fui claro. Simplemente no tiene nada que ver con ningún jugador, fue una declaración donde después lo hablé con quien se tenía que hablar y quedó todo aclarado. Lo mandé porque a mí también me llegó un mensaje de rebote y no me gustó. Me faltó claridad y asumo mi responsabilidad de no decir con punto y coma para quien iba dirigido o hablarle directamente a esa persona. Se especuló que tenía que ver con compañeros y no fue con Memo ni con nadie del equipo. Es bueno poder aclarar que mi declaración de ese momento no tenía que ver con Memo Ochoa, no tengo ningún problema, él no tiene problema conmigo, compartimos muchas cosas en común, hay otras en las que pensamos distinto, pero tenemos la facilidad de expresar lo que pensamos y la relación es bastante buena. Él es el capitán y voy a darle todo lo que pueda ofrecer para sumarle al equipo y que eso le de otro hombro donde recargarse para liderar y guiar al equipo en busca de los objetivos que tenemos”, dijo.