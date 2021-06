AMÉRICA: Santiago Solari deja en entredicho su continuidad en el equipo

Si bien el América tuvo un buen desempeño en el Guard1anes 2021, primer torneo de Santiago Solari como entrenador del club, el equipo se quedó corto en la Liguilla al ser eliminado por Pachuca en cuartos de final.

De cara a su segunda campaña en la Liga MX, el estratega argentino dio unas declaraciones que pusieron en entredicho su continuidad con las Águilas.

¿Qué dijo exactamente Solari?

Al timonel sudamericano todavía le quedan dos años de contrato con el América. Sin embargo, el originario de Rosario admitió que después de eso le gustaría regresar a dirigir a Europa.

Foto: Captura de Twitter

"Aún me quedan dos años de contrato, luego me gustaría volver a Europa. El Madrid es mi casa, y pasé tres años maravillosos en el Inter, un club que me despierta recuerdos apasionantes", comentó el exestratega del Real Madrid en entrevista con el diario italiano La Gazzeta dello Sport.

En cuanto al país en el que le gustaría continuar su carrera como entrenador después de su paso por México, El Indiecito admitió que le gustaría ir a Italia, durante su etapa como jugador militó con el Inter de Milán.

"El crecimiento debe continuar en Europa. Personalmente sueño con Italia, donde aprendí a apreciar la peculiaridad del futbol y me gustaría vivirlo desde la banca, sería un proceso de crecimiento que considero fundamental", remarcó Solari Poggio.

¿Cuántas victorias lleva Solari como DT del América?

Desde que tomó las riendas del América a finales del año pasado, Santiago Solari ha dirigido a Las Águilas en 22 partidos, 19 de Liga MX y tres de la Concachampions.

En cuanto a triunfos con el equipo capitalino, el argentino cosecha hasta el momento 14, a cambio de tres empates y cinco derrotas.

EVG